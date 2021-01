Mit Zertifikaten auf die BASF-Aktie können Anleger in den nächsten Jahren auch bei fallenden Kursen des Chemieriesen positive Rendite erwirtschaften.

Die BASF-Aktie hinkte dem DAX bei der Aufholjagd nach dem Corona-Crash vom März 2020 lange hinterher. Am 8.1.21 markierte die Aktie mit über 69 Euro ein 12-Monats-Hoch, nach positiven Eckdaten für das vierte Quartal am vergangenen Mittwoch handelt die Aktie aktuell auf 65 Euro. Wer mittel- bis langfristig auf eine konjunkturelle Erholung setzt und daher zumindest von einer Seitwärtsbewegung des Zyklikers ausgeht, kann mit Zertifikaten lukrative Einkommensstrategien aufbauen.

Zinseinnahmen unabhängig vom Aktienkurs bietet die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PX8V418: Der fixe Kupon beträgt 12 Prozent p.a.; durch den Einstiegskurs unter pari erhöht sich die Rendite auf 20 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (18.6.21) auf oder über dem Basispreis von 65 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 15 Aktien (plus Bruchteile im Barausgleich).

5 Monate Mindestlaufzeit: Memory-Zertifikat mit 40 Euro jährlichem Kupon

Die Tilgungsschwelle des Memory-Express-Zertifikats der HVB mit der ISIN DE000HVB3JW2 liegt bei 56,42 Euro, die Barriere bei 37,61 Euro – ein Sicherheitspuffer von 42,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs und ca. 1,50 Euro unter den Corona-Tiefs vom März 2020. Sollte der Aktienkurs am nächsten jährlichen Bewertungstag (21.6.21) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle liegen, wird das Express-Zertifikat vorzeitig fällig und Anleger erhalten den Nominalwert (1.000 Euro) zuzüglich Express-Kupon (40 Euro) ausgezahlt. Bei einem Aktienkurs unterhalb der Tilgungsschwelle, aber oberhalb der Barriere erhalten Anleger dagegen nur den Kupon und die Laufzeit verlängert sich zumindest bis zum nächsten Bewertungstag. Bei Aktienkursen unterhalb der Barriere entfällt der Kupon zunächst; er wird jedoch erinnert und kann später nachgeholt werden, wenn die Bedingungen dafür wieder erfüllt sind. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird am finalen Bewertungstag (23.6.25) nur noch die Barriere betrachtet: Solange sie nicht unterschritten wird, erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.000 plus eventuell ausgefallene Kupons. Sollte die Aktie jedoch unter der Barriere schließen, erhalten Anleger die Lieferung von 15,951507 Aktien (Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die beiden Zertifikate eigenen sich grundsätzlich für einkommensorientierte Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung der BASF-Aktie profitieren möchten. Das Renditepotenzial beim Express-Produkt fällt naturgemäß etwas geringer aus, da es einen deutlich höheren Puffer bietet als die Aktienanleihe.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Anlageprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen