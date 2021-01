Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Bayerische Wirtschaft mit Förderkrediten von insgesamt 3,4 Milliarden Eurounterstützt- Mehr als 1,5 Milliarden Euro im Rahmen der eigenen bayerischen Corona-Hilfenzugesagt- Nachfrage nach Energieeffizienz- und Gründungsförderung trotz Krise gestiegen- Erweiterte Instrumente zur Stärkung der EigenkapitalbasisDie LfA Förderbank Bayern trägt wesentlich zur Stärkung der bayerischenWirtschaft in der Corona-Krise bei. Die staatliche Förderbank hat imAusnahmejahr 2020 die höchste Nachfrage nach Förderkrediten seit ihrer Gründungverzeichnet. Dabei wurden insbesondere mittelständische Betriebe mit Darlehen inHöhe von rund 3,4 Milliarden Euro unterstützt. Dies entspricht einem Zuwachs vonrund 44 Prozent gegenüber 2019. Bei den programmgebundenen Förderkrediten stiegdas Zusagevolumen um fast 50 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro. Davon wurdenrund 7.400 Kredite im Rahmen der durch den Freistaat Bayern ermöglichten eigenenbayerischen Corona-Förderprogramme vergeben. Das zugesagte Kreditvolumen in denSonderprogrammen LfA-Schnellkredit, Corona-Schutzschirm-Kredit und Corona-Kredit- Gemeinnützige sowie den optimierten Programmen Universalkredit mitHaftungsfreistellung und Akutkredit betrug zusammen mehr als 835 Millionen Euro.Zudem wurden 105 Bürgschaften mit einem Bürgschaftsbetrag von fast 615 MillionenEuro bewilligt. Zusammen mit den etwa 4.900 Tilgungsaussetzungen von rund 75Millionen Euro bei bestehenden Krediten hat die LfA damit über 1,5 MilliardenEuro an Corona-Hilfen für den Wirtschaftsstandort Bayern zugesagt.Das Jahr 2020 stand aber nicht nur im Zeichen der Krisenbewältigung. So stiegdie Nachfrage allein in der Energieeffizienzförderung der LfA auf über 300Millionen Euro. Auch das Zusagevolumen in der Gründungsförderung erhöhte sichtrotz Pandemie im Vergleich zu 2019 auf rund 480 Millionen Euro, besonders starkwar hier die Zunahme gegen Jahresende, allein in den letzten vier Monaten desJahres stiegen die Zusagen auf über 210 Millionen Euro. Insgesamt profitiertenmehr als 11.000 Unternehmen und Kommunen und deren Arbeitsplätze von denregulären Förderprogrammen und den Corona-Sonderprogrammen der LfA.Über die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH und die Bayern KapitalGmbH - beides Unternehmen aus der LfA Gruppe - stellt die LfA den bayerischenGründern und Unternehmern überdies Eigenkapitalangebote zur Verfügung. Ihrebestehenden Eigenkapitalprodukte waren auch im vergangenen Jahr gefragt undtrugen zur Unterstützung der Unternehmen bei. Daneben wurden 2020 Instrumentewie der Startup Shield Bayern, der Eigenkapitalschild Mittelstand Bayern, derWachstumsfonds Bayern 2 oder der Transformationsfonds Bayern neu aufgelegt. Sie