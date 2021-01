Berlin (ots) - Das Connected Car Start-Up Vimcar hat einen neuen Meilensteingesetzt: Mit 100.000 vernetzten Firmenfahrzeugen und über 222 Millionenaufgezeichneten Fahrten verfügt der Fuhrparkmanagement-Spezialist Vimcar überDeutschlands größten Pool an Mobilitätsdaten. Das für den Mittelstandmaßgeschneiderte Produktportfolio ist die Grundlage für das Wachstum desSoftware as a Service-Startups zu einem der "schnellst wachsenden europäischenTechnologieunternehmen" (Deloitte).4.292.220.186 Kilometer - das entspricht 5.583 Mal der Strecke von der Erde zumMond und zurück. So viele Kilometer hat der Fuhrpark-Spezialist Vimcar in seinerUnternehmensgeschichte bereits aufgezeichnet. Im Januar 2021 vernetzte derBerliner Fuhrparkmanagement-Anbieter seinen 100.000-sten Firmenwagen - darunterauch die Fuhrparks von Deutsche Bahn, Allianz , Free Now, Knauf, Koziol, NipponSeiki und Zalando.