Aztec/Kootenay Joint Venture plant zweiphasiges Explorationsprogramm im Wert von 1,1 Millionen CAD im Jahr 2021 auf dem Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Sonora, Mexiko

Das JV plant, im 1. Quartal mit den Arbeiten an einem Programm zur Entnahme von Boden- und Gesteinsproben sowie zur geologischen Kartierung (525 Bodenproben und 150 Gesteinsproben werden analysiert) im Wert von 85.000 CAD zu beginnen, um das geologische und geochemische Raster von 100 x 100 Metern in Richtung Norden, Westen und Osten des Konzessionsgebiets zu erweitern. Die Kartierung wird sich auf detaillierte lithologische, strukturelle und Alterationskartierungen der Ziele California, California North und Estrella konzentrieren. Ansicht: Plan zur Phase-1-Probenahme und -Kartierung in Cervantes

Vorbehaltlich der Phase-1-Ergebnisse und der verfügbaren Mittel plant das JV, Ende des 3. Quartals ein Phase-2-RC-Bohrprogramm (RC, Reverse Circulation) mit 22 Bohrlöchern und 5.000 Metern im Wert von 1,05 Millionen CAD einzuleiten. Es werden vier Hauptziele getestet. Ansicht: Phase-2-RC-Bohrplan für Cervantes

Auf dem Zielgebiet California , wo Aztec zuvor eine umfangreiche Porphyr-Gold-Kupfer-Mineralisierung entdeckte (Bohrabschnitte von bis zu 0,77 g/t Gold auf 160 m), wird das JV 14 Infill - und Step -out-Bohrlöcher in einem Abstand von 50 m bohren, um das Mineralisierungsgebiet zu erweitern und zu definieren, gefolgt von zwei 500 m tiefen Bohrlöchern, um die Tiefenausmaße der starken IP- Aufladbarkeitsanomalie zu testen Auf der Lagerstätte California North wird ein Bohrloch die damit zusammenhängende IP-Aufladbarkeit/Gold-Kupfer-Molybdän-Anomalie untersuchen Auf dem Grundstück Jasper wird ein Bohrloch die freitretende Kupfermineralisierung und die Kupfer-Molybdän-Anomalie erproben Auf dem Zielgebiet Purisima East werden vier Bohrlöcher die hochgradige Goldmineralisierung in der Mine Glory Hole sowie die damit zusammenhängende IP-Aufladbarkeit und Gold-Kupfer-Molybdän-Anomalie innerhalb einer Brekzie entlang des Randes einer Porphyr-Intrusion testen

Die Hauptziele des Explorationsprogramms der Phase 2021 sind die bessere Definition des Tagebaubetriebs, Haufenlaugungspotentials der Porphyroxidkappe in California, die Bewertung des Potenzials für eine tiefere Kupfer-Gold-Porphyrsulfidmineralisierung, die der Oxidkappe zugrunde liegt, Testung der nördlichen und westlichen Erweiterungen der California-Mineralisierung bei California North und Jasper und Bewertung des Brekzienpotenzials von Purisima East.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec, sagte: „Der Erfolg unseres Explorationsprogramms 2021 wird unser Vertrauen in das Potenzial stärken, das Projekt zu einer anfänglichen Tagebauressource zu entwickeln und das Profil des Projekts Cervantes in einer Region in Mexiko zu verbessern, in der sowohl Porphyr-Kupfer als auch Gold durch Haufenlaugung produziert werden.“

Das Projekt Cervantes im Überblick

Cervantes ist ein höchst aussichtsreiches Porphyr-Gold-Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Das Projekt befindet sich 160 Kilometer (km) östlich von Hermosillo (Sonora, Mexiko), innerhalb des berühmten Porphyr-Kupfer-Gürtel Laramide rund 265 km südöstlich der porphyrischen Kupfer-Molybdän-Mine Cananea (Grupo Mexico). Cervantes liegt überdies entlang eines in Ost-West-Richtung streichenden Goldgürtels, 60 km westlich der epithermalen Goldmine Mulatos (Alamos Gold), 45 km westlich der Mine La India (Agnico Eagle) und 40 km südwestlich der Goldlagerstätte Santana (Minera Alamos). Siehe: Lageplan des Projekts Cervantes.

- Großes Konzessionsgebiet in günstiger Lage (3.649 Hektar) mit guter Infrastruktur, Straßenzugang, Ortschaft in der Nähe, Wasserbrunnen auf dem Projektgelände und Stromnetz in der Nähe, Lage auf Privatgrund

- Sieben aussichtsreiche mineralisierte Zonen in Zusammenhang mit hochgradigen Porphyren und Brekzien entlang eines 8,0 km langen in Ost-Nordost-Richtung streichenden Korridors, der mehrere nordwestlich streichende Strukturen durchkreuzt

- Merkliche geophysikalische Anomalien, das Zielgebiet California zeichnet sich durch Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke und geringer Widerstandsfähigkeit sowie hohe radiometrische Anomalien mit hoher Wiederaufladbarkeit als Reaktion auf die allgegenwärtige Alteration aus

- Weitläufige Goldmineralisierung in der Zone California, 118 Bodenproben mit im Schnitt 0,44 g/t Gold auf einer Fläche von 900 mal 600 m, Schlitzproben aus Schürfgräben mit bis zu 0,47 g/t Gold auf 222 m

- Erstes Entdeckungsbohrloch in der Zone California bereits gebohrt, durchteufte eine für eine klassische Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätte typische Oxid-Gold-Deckschicht, Bohrergebnisse von bis zu 0,77 g/t Gold auf 160 m

- Ausgezeichnete Goldgewinnungsraten auf Grundlage erster metallurgischer Untersuchungen anhand des Bohrkerns aus der Zone California; die Oxid-Gold-Ausbeuten lagen bei Bottle-Roll-Tests zwischen 75 und 87 %

- Geophysikalische Anomalie bei California seitwärts und in die Tiefe weit offen, die IP-Wiederaufladbarkeit verstärkt und weitet sich in einer Tiefe von über 500 m auf eine Fläche von 1.100 mal 1.200 m aus

- Dreidimensionale IP-Messung im Jahr 2019 erweiterte die ausgeprägten Anomalien der Wiederaufladbarkeit nach Südwesten über Estrella, Purisima East und Purisima West; diese Anomalien korrelieren auch gut mit Alterations- und geochemischen Au-Cu-Mo-Bodenanomalien, die allesamt noch nicht erbohrt wurden.

Hauptzielgebiet California

Aztec führte 2017/2018 ein Phase-I-Bohrprogramm mi 17 Diamantkernlöchern über insgesamt 2.675 m durch (siehe Pressemeldung vom 26. Juni 2018). Im Zuge der Phase-I-Bohrungen wurde die Gold-in-Boden-Anomalie auf einer Fläche von 900 mal 600 m im Zielgebiet California erprobt; sie lieferte im Schnitt 0,44 g/t Gold innerhalb der hydrothermalen Brekzien, die in einem siliziklastischen Sedimente aus dem Paläozoikum durchdringenden Quarz-Feldspat-Porphyr-Stock lagern.

Im Zuge des Phase-I-Bohrprogramms wurde bei California auf einer Fläche von 800 mal 200 m und bis in eine Tiefe von maximal 150 m durchgehend eine oxidierte Golddeckschicht eines Gold-Kupfer-Silber-Systems vom Porphyr-Typ durchschnitten, einschließlich mehrerer Abschnitte von über 100 m mit mehr als 0,40 g/t Gold. Das anhand der Bohrungen erprobte Gebiet macht nur 30 % der Gold-Bodenanomalie an der Oberfläche aus.

Die Mineralisierung in der Zone California ist in alle Richtungen offen. Die wichtigsten Ergebnisse des Phase-I-Bohrprogramms von 2017/2018 lauten wie folgt:

- 160 m mit 0,77 g/t Gold einschließlich 80 m mit 1,04 g/t Gold, 0,11 % Kupfer in 18CER010

- 139 m mit 0,71 g/t Gold einschließlich 20 m mit 2,10 g/t Gold, 0,16 % Kupfer in 17CER005

- 118 m mit 0,63 g/t Gold einschließlich 43 m mit 1,18 g/t Gold, 0,16 % Kupfer in 17CER003

- 122 m mit 0,60 g/t Gold einschließlich 62 m mit 0,88 g/t Gold, 0,06 % Kupfer in 18CER007

- 170 m mit 0,42 g/t Gold einschließlich 32 m mit 0,87 g/t Gold, 0,06 % Kupfer in 18CER006

Im Jahr 2019 wurden anhand der Bohrkerne aus der Zone California erste metallurgische Untersuchungen durchgeführt (siehe Pressemeldung vom 12. März 2019). Die Bohrkernproben wurden in 4 verschiedene Mineralisierungstypen unterteilt: Oxid 1, Oxid 2, Oxid/Sulfid gemischt und Sulfid. Die vorläufigen Ergebnisse der Bottle-Roll-Tests wiesen wie folgt ein hervorragendes Potenzial für eine Goldgewinnung mittels Haufenlaugung auf:

- Ausbeute von 85,1 % bei 2,0-mm-Material und 94,3 % bei 75-Mikrometer-Material in Probe „Oxid 1“

- Ausbeute von 87,7 % bei 2,0-mm-Material und 94,2 % bei 75-Mikrometer-Material in Probe „Oxid 2“

- Ausbeute von 77,9 % bei 2,0-mm-Material und 89,0 % bei 75-Mikrometer-Material in Probe „Oxid/Sulfid gemischt“

- Ausbeute von 51,2 % bei 2,0-mm-Material und 78,7 % bei 75- Mikrometer-Material in Probe „Sulfid“

Weitere Zielgebiete

Purisima East. Aufbeißende Brauneisenzonen, alterierte und mineralisierte Diatremas (Brekzienschlote) und porphyrische Intrusionen; gekennzeichnet durch eine 700 mal 600 m große geochemische Bodenanomalie, die in 193 Proben im Schnitt 0,25 g/t Gold ergab; eine kleine historische „Glory Hole“-Mine, in der Gesteinssplitterproben eine hochgradige Mineralisierung von bis zu 44,6 g/t Gold lieferten.

Estrella. Ausbeißende Brauneisenzonen und Sulfide in verkieselten Sedimenten aus dem Paläozoikum in der Nähe von Quarz-Porphyr-Gängen mit Gesteinssplitterproben mit bis zu 3,9 g/t Gold und 2.010 ppm Kupfer.

Purisima West. Ein Spiegelbild von Purisima East in puncto Größe und Art der Brauneisenzonen, alterierten und mineralisierten Brekzien und Intrusionen in Zusammenhang mit Gold- und Kupfer-Bodenanomalien.

Jasper. Schürfgrabungen im Jahr 2017 lieferten eine Mineralisierung des Skarn-/Verdrängungstyps mit bis zu 0,52 % Kupfer und 0,62 g/t Gold auf einer Länge von 92,4 m.

California North. Die zusammenfallenden Anomalien der IP-Wiederaufladbarkeit und geochemischen Gold-Kupfer-Molybdän-Bodenanomalien stellen möglicherweise eine Erweiterung des Zielgebiets California nach Norden dar.

Sonstige Zielgebiete. Die Prospektionsgebiete Jacobo und Brasil zeichnen sich durch porphyrische Alterations- und geochemische Bodenanomalien aus; zur Erweiterung und Definierung dieser Ziele sind jedoch zusätzliche Arbeiten erforderlich.

Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., hat als qualifizierter Sachverständiger den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

