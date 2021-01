In der letzten charttechnischen Besprechung vom 20. Januar 2021: „Microsoft: Aktie nimmt wieder Anlauf„ wurde auf die Ausbildung eines symmetrischen Dreiecks als Trendfortsetzungsmuster in der seit Mitte März laufenden Rallye hingewiesen. In dieser Woche gelang es schließlich über die entscheidende Triggermarke von 227,00 US-Dollar zuzulegen, damit wird eine positive Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit einem entsprechenden mittelfristigen Kaufsignal erwartet.

Wochenschlusskurs wünschenswert

Für die endgültige Bestätigung wäre an dieser Stelle noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 227,00 US-Dollar wünschenswert, aber schon jetzt zeichnen sich weitere Gewinne in den Bereich der Rekordstände aus Anfang September bei 232,86 US-Dollar eindeutig ab. Mittelfristig könnte die Microsoft-Aktie dann weiter an das projizierte Kursziel von rund 250,00 US-Dollar zulegen. Als Anlageinstrument kann hierzu das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF58WX zum Einsatz kommen. Sollte Microsoft dagegen unerwartet unter 224,50 US-Dollar wieder abrutschen, müssten Abschläge auf grob 214,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Ins bärische Lager dürfte das Papier aber erst unterhalb des EMA 200 bei derzeit 202,72 US-Dollar wechseln.