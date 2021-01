Nexway, ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für E-Kommerz und Zahlungsabwicklung, freut sich sehr, die neuesten Funktionen auf seiner personalisierten Wachstumsplattform Nexway Monetize vorzustellen. Die Neuerungen erfolgen im Rahmen seiner Mission, die Internetpräsenz und das Vertriebspotenzial von Software-Anbietern, Spiel-Publishern und Dienstanbietern in 140 Ländern in der ganzen Welt zu erweitern.

In dem heutigen unsicheren Geschäftsumfeld sieht sich der führende Anbieter von E-Kommerz- und Zahlungslösungen nach Möglichkeiten um, wie seine besten Technologien im Interesse eines nahtlosen Kauferlebnisses eingesetzt werden können. Damit will er seinen Kunden behilflich sein, in ihrem strategischen Ansatz zum Onlinehandel höchste Flexibilität zu bewahren.