Bundestag wird wahrscheinlich Sitzungswoche vorziehen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der weiterhin bedrohlichen Corona-Lage wird der Bundestag voraussichtlich seinen Sitzungsplan ändern und früher wieder zusammenkommen als bislang vorgesehen. Ursprünglich war nach den dreitägigen Beratungen in dieser Woche eine dreiwöchige Pause bis zur letzten Februar-Woche vorgesehen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag in Berlin, es sei vorgesehen, eine Sitzungswoche vom März in die Woche vom 8. Februar vorzuziehen.

Das Parlament könne sich bei der aktuell so unsicheren Situation nicht drei Wochen lang nicht treffen, sagte er. Auch der Koalitionspartner SPD befürworte das Vorziehen der Plenarwoche.