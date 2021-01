Berlin (ots) - Die kürzlich in Kraft getretene neue Infektionsschutzverordnung

führte in den vergangenen Tagen zu einer großen Diskussion rund um Preise und

Nachfrage von FFP2- und sogenannten "medizinischen" Masken. Die Shopping- und

Vergleichsplattform idealo hat die Nachfrage- und Preisentwicklung von FFP2- und

OP-Masken analysiert. Dabei wurde gezielt untersucht, wie sich das Suchvolumen

nach Atemschutzmasken in den einzelnen Bundesländern unterscheidet.



Durch den anhaltenden Lockdown und die strengeren Schutzmaßnamen ist das

Interesse an FFP2-Masken im Laufe der letzten Wochen deutlich gestiegen. Im

Januar 2021 liegt der Nachfragewert 1.300 Prozent über dem Wert von November

2020*. Mit dem Beschluss der verschärften Maskenpflicht in Bayern erreichte die

Nachfrage nach FFP2-Masken ihren Höhepunkt: Seit dem 12. Januar ist sie auf

idealo.de um ganze 2.400 Prozent gestiegen**.









Ein Blick auf die Nachfrageverteilung zwischen den einzelnen Bundesländern***

zeigt, dass das Kaufinteresse an Atemschutzmasken auf idealo.de in Berlin und

Hamburg am größten ist. Insgesamt kommt ein Viertel der gesamten

Online-Nachfrage (25 Prozent) aus diesen beiden Bundesländern. In ländlicheren

Regionen wie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist die Nachfrage

vergleichsweise niedriger. Brandenburg bildet mit einem Anteil von nur 0,2

Prozent das Schlusslicht - gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit knapp drei

Prozent. Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland befindet sich

mit rund sechs Prozent der Gesamtnachfrage im Mittelfeld.



Preise für Atemschutzmasken sinken



Sowohl die Preise für FFP2- als auch für OP-Masken sind online in den

vergangenen 11 Wochen stetig gefallen****. Der Stückpreis von FFP2-Masken (im

Set) ist im Januar 2021 im Vergleich zum November 2020 um durchschnittlich 37

Prozent gesunken. So mussten Verbraucher*innen im November im Schnitt 4,15 Euro

für eine Maske (im Set) bezahlen - im Januar kostete der Mund- und Nasenschutz

im Durchschnitt nur noch 2,63 Euro. Ein ähnlicher Trend lässt sich bei OP-Masken

erkennen: Der Stückpreis von OP-Masken (im Set) ist im Januar um

durchschnittlich 15 Prozent auf 0,86 Euro gefallen. Generell liegen die

Stückpreise für Masken im Set deutlich unter dem Preis von Einzelmasken. Wer

also seine Masken im Set kauft, kann je nach Stückzahl des Sets mehrere Euro

sparen. Auch im Hinblick auf die Versandkosten, die bei einem Maskenkauf im

Onlinehandel noch hinzukommen, bieten Sets oftmals preisliche Vorteile.



Onlinehandel reagiert auf hohe Nachfrage



Die Sorge um mögliche Lieferengpässe der beliebten FFP2-Masken ist laut idealo

größtenteils unbegründet. Die Shopping- und Vergleichsplattform konnte seit

Oktober 2020 einen Anstieg von rund 750 Prozent in der Angebotsvielfalt von

FFP2-Masken verzeichnen. Wer auf idealo.de nach FFP2-Masken sucht, findet

mittlerweile knapp 2.300 verschiedene Produkte. Diese Angebotsvielfalt ist ein

Indiz dafür, dass die Onlinehändler*innen auf die gesteigerte Nachfrage

reagieren und dem großen Interesse mit entsprechenden Angeboten begegnen.



* Untersucht wurde die Nachfrage nach FFP2-Masken im November 2020 verglichen

mit der Nachfrage im Januar 2021 (01.01.21 bis 20.01.21).



** Verglichen wurde die Nachfrage in den neun Tagen vor dem Beschluss (03.01.

bis 11.01.) mit der Nachfrage in den neun Tagen nach dem Beschluss (12.01. bis

20.01.).



*** Untersucht wurde die Nachfrage in der Produktkategorie Atemschutzmasken. Die

Daten basieren auf dem jeweiligen prozentualen Nachfrage-Anteil pro Bundesland

auf idealo.de im Zeitraum 01.01.21 bis 21.01.21.



**** Untersucht wurden die Durchschnittspreise für FFP2-Masken-Sets sowie

OP-Masken-Sets (Preis pro Stück) auf idealo.de im Zeitraum 01.10.20 bis

einschließlich 20. 01.21.



Pressekontakt:



Christina Vieth

Mobil: +49 (0)175 604 50 62

E-Mail: mailto:presse@idealo.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22312/4822016

OTS: Idealo Internet GmbH





Nachfrage im BundesländervergleichEin Blick auf die Nachfrageverteilung zwischen den einzelnen Bundesländern***zeigt, dass das Kaufinteresse an Atemschutzmasken auf idealo.de in Berlin undHamburg am größten ist. Insgesamt kommt ein Viertel der gesamtenOnline-Nachfrage (25 Prozent) aus diesen beiden Bundesländern. In ländlicherenRegionen wie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist die Nachfragevergleichsweise niedriger. Brandenburg bildet mit einem Anteil von nur 0,2Prozent das Schlusslicht - gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit knapp dreiProzent. Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland befindet sichmit rund sechs Prozent der Gesamtnachfrage im Mittelfeld.Preise für Atemschutzmasken sinkenSowohl die Preise für FFP2- als auch für OP-Masken sind online in denvergangenen 11 Wochen stetig gefallen****. Der Stückpreis von FFP2-Masken (imSet) ist im Januar 2021 im Vergleich zum November 2020 um durchschnittlich 37Prozent gesunken. So mussten Verbraucher*innen im November im Schnitt 4,15 Eurofür eine Maske (im Set) bezahlen - im Januar kostete der Mund- und Nasenschutzim Durchschnitt nur noch 2,63 Euro. Ein ähnlicher Trend lässt sich bei OP-Maskenerkennen: Der Stückpreis von OP-Masken (im Set) ist im Januar umdurchschnittlich 15 Prozent auf 0,86 Euro gefallen. Generell liegen dieStückpreise für Masken im Set deutlich unter dem Preis von Einzelmasken. Weralso seine Masken im Set kauft, kann je nach Stückzahl des Sets mehrere Eurosparen. Auch im Hinblick auf die Versandkosten, die bei einem Maskenkauf imOnlinehandel noch hinzukommen, bieten Sets oftmals preisliche Vorteile.Onlinehandel reagiert auf hohe NachfrageDie Sorge um mögliche Lieferengpässe der beliebten FFP2-Masken ist laut idealogrößtenteils unbegründet. Die Shopping- und Vergleichsplattform konnte seitOktober 2020 einen Anstieg von rund 750 Prozent in der Angebotsvielfalt vonFFP2-Masken verzeichnen. Wer auf idealo.de nach FFP2-Masken sucht, findetmittlerweile knapp 2.300 verschiedene Produkte. Diese Angebotsvielfalt ist einIndiz dafür, dass die Onlinehändler*innen auf die gesteigerte Nachfragereagieren und dem großen Interesse mit entsprechenden Angeboten begegnen.* Untersucht wurde die Nachfrage nach FFP2-Masken im November 2020 verglichenmit der Nachfrage im Januar 2021 (01.01.21 bis 20.01.21).** Verglichen wurde die Nachfrage in den neun Tagen vor dem Beschluss (03.01.bis 11.01.) mit der Nachfrage in den neun Tagen nach dem Beschluss (12.01. bis20.01.).*** Untersucht wurde die Nachfrage in der Produktkategorie Atemschutzmasken. DieDaten basieren auf dem jeweiligen prozentualen Nachfrage-Anteil pro Bundeslandauf idealo.de im Zeitraum 01.01.21 bis 21.01.21.**** Untersucht wurden die Durchschnittspreise für FFP2-Masken-Sets sowieOP-Masken-Sets (Preis pro Stück) auf idealo.de im Zeitraum 01.10.20 biseinschließlich 20. 01.21.Pressekontakt:Christina ViethMobil: +49 (0)175 604 50 62E-Mail: mailto:presse@idealo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22312/4822016OTS: Idealo Internet GmbH