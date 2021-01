Royal Helium gibt bekannt, dass Climax-1 bis zur Zieltiefe erbohrt wurde und Bohranlage zu Climax-2 gebracht wird

SASKATOON, SASKATCHEWAN, Kanada – (Cision – 26. Januar 2020) – Royal Helium Ltd. (“Royal” oder das “Unternehmen”) (TSXV: RHC) berichtet, dass das Heliumexplorationsbohrloch Climax-1, das seit dem 6. Januar gebohrt wird (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2021), bis zu seiner Zieltiefe von 2.600 Metern erbohrt wurde. Das Produktionsrohr wurde eingebracht und zementiert und der Bohrer Savanna 419 wurde zum Bohrstandort von Climax 2 gebracht. Eine Service-Bohranlage wurde an den Standort gebracht, um die Zonen, die von Interesse sind, mittels Verrohrung abzuschließen und zu testen, was schätzungsweise 3-4 Wochen dauern wird.

Das Bohrloch Climax-1 wurde im präkambischen Grundgestein am Fuße der Formation Deadwood niedergebracht. Die Formation Deadwood ist eine Sand- und Schieferabfolge, die für die Heliumproduktion in Saskatchewan bekannt ist.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, sagte: “Wir freuen uns, dass Savanna Drilling das erste der drei Heliumexplorationsbohrlöcher bis zur Zieltiefe erbohren konnte, und freuen uns auf die Fließtests und Gasanalysen von Climax-1 im Laufe der kommenden Wochen. Die Bohranlage wird zu unserem zweiten Ziel rund 3 Kilometer südöstlich von Climax-1 innerhalb der gleichen, großen Grundgesteinstruktur, die durch seismische und aeromagnetische Messungen im Climax-Block identifiziert wurde, gebracht.”

Qualifizierte Person: Stephen P. Halabura, P. Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person (gemäß der Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.