Havn Life Sciences erwirbt strategische Fertigungs- und Verpackungsanlage für seine Einzelhandelssparte



Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) gibt bekannt, daß es ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von GCO Packaging and Manufacturing Ltd. (GCO), das eine große Fertigungs-, Verpackungs- und Vertriebsanlage (die Anlage) in British Columbia betreibt, für 6.000.000 Stammaktien von Havn Life (die Vergütungsaktien) unterzeichnet hat.



Havn Life beabsichtigt, die Anlage zur Unterstützung interner Formulierungs- und Fertigungsprozesse zu nutzen, um die höchsten Qualitäts- und Wirksamkeitsstandards zu gewährleisten. Der Erwerb soll es Havn Life ermöglichen, die Produktion von neuen Formulierungen und Produkten an einem einzigen Standort zu beschleunigen und zu skalieren.

"Die Möglichkeit, natürliche Gesundheitsprodukte intern herzustellen, wird für uns von grundlegender Bedeutung sein," sagte Tim Moore, Chief Executive Officer von Havn Life.



Es ist davon auszugehen, dass die Anlage eine vollständige Reihe an internen Fertigungsmöglichkeiten bietet und somit das Potenzial des Unternehmens erweitert, Margen und Umsätze mittels vertikaler Integration und Erweiterung seines Portfolios in zusätzliche Produktkategorien zu erzielen.

Die Einzelhandelsproduktlinie des Unternehmens, die in diesem Frühjahr auf den Markt kommen soll, wird sieben natürliche Gesundheitsprodukte umfassen, die die Gesundheit des Immunsystems, Müdigkeit, Gedächtnis, Konzentration sowie die allgemeine Gehirnfunktion unterstützen. Mit der Einführung dieser Produktreihe macht Havn Life einen großen Schritt nach vorne bei seiner Mission, standardisierte Produkte auf natürlicher Basis zur Unterstützung der Optimierung des menschlichen Körpers anzubieten.