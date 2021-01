SKODA Academy legt Fokus auf digitale Aus- und Weiterbildungsangebote (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Mehr Online: Neue Konzepte der SKODA Academy

unterstützen Nachwuchskräfte und Beschäftigte bei ihrer Aus- und Weiterbildung



> Mehr mobile Arbeit: Kampagne #STRONGERTOGETHER unterstützt Mitarbeiter bei

Umstellung auf mobile Arbeit





> Mehr E-Mobilität: bereits über 16.500 Beschäftigte in E-Mobilität geschult> Mehr IT: Jährlich bilden sich über 4.000 Skodianer in IT-Kursen weiter,Tendenz steigendDie SKODA Academy hat im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie genutzt, umkonsequent auf Online-Angebote zu setzen. Schüler und Studierende derunternehmenseigenen Bildungseinrichtung profitieren dabei von einem vielfältigenvirtuellen Kursprogramm, das kontinuierlich ausgebaut wird. Vor allem IT-Kurseverzeichnen mit über 4.100 Teilnehmern eine starke Nachfrage. Zudem treibt dasUnternehmen die Fortbildung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der Elektromobilitätweiter voran: Bis heute haben mehr als 16.500 Angestellte spezielle Schulungenabsolviert.Bohdan Wojnar, SKODA AUTO Vorstand für den Bereich Personalwesen, erklärt: "Wirhaben schnell, effizient und pragmatisch auf die Corona-Pandemie reagiert, indemwir unsere Aus- und Weiterbildungsangebote konsequent digitalisiert haben.Unsere Schüler, Auszubildenden, Studierenden und Beschäftigten profitieren vondiesem Digitalisierungsschub und können sich einfach und bequem von zu Hause ausfort- und weiterbilden. Damit stellen wir die Wissensvermittlung auch inPandemiezeiten sicher. Ich danke Alois Kauer, dem Leiter der SKODA Academy undseinem Team für die reibungslose Umstellung von Präsenz- aufOnline-Bildungsangebote."Alois Kauer, Leiter der SKODA Academy, betont: "Unsere SKODA Academy hat imvergangenen Jahr bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen ihremBildungsauftrag gerecht wird. Wir haben seit 2013 über 340 Millionentschechische Kronen in Weiterbildungsprogramme und technisches Equipmentinvestiert - das macht sich in diesen herausfordernden Zeiten bezahlt. Allein4.100 Teilnehmer haben vergangenes Jahr einen IT-Kurs absolviert, über 16.500Beschäftigte sind mittlerweile in Elektromobilität geschult. Diesen Weg setzenwir in diesem Jahr konsequent fort und werden unsere digitalen Aus- undWeiterbildungsangebote weiter ausbauen."Ebenso wie die Produktion in den tschechischen Werken musste während der erstenWelle der COVID-19-Pandemie auch der Lehrbetrieb eingestellt werden. Die SKODAAcademy digitalisierte daraufhin verstärkt ihre Kursinhalte und setzte zumBeispiel auf Live-Webinare. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte SKODA AUTO indie notwendige Ausstattung für den Distanzunterricht von Auszubildenden und