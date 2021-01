DGAP-News: Anleger-Empfehlung / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Havn Life Sciences erwirbt strategische Fertigungs- und Verpackungsanlage für seine Einzelhandelssparte



26.01.2021 / 14:51

Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0)gibt bekannt, daß es ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von GCO Packaging and Manufacturing Ltd. (GCO), das eine große Fertigungs-, Verpackungs- und Vertriebsanlage (die Anlage) in British Columbia betreibt, für 6.000.000 Stammaktien von Havn Life (die Vergütungsaktien) unterzeichnet hat.