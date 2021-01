Centogene, die unter anderem an diversen Flughäfen COVID-19 Testzentren betreibt, hat am Dienstag erste Ergebnisse zu Sequenzierungen positiver COVID-19 Befunde aus den Testzentren auf neue SARS-CoV-2 Varianten veröffentlicht. Man habe 150 Vollgenom-Virus-Sequenzierungen bei Proben von Menschen vorgenommen, so das Rostocker Biotech-Unternehmen. Bei den bisher untersuchten Proben seien acht Virus-Genomen Merkmale der britischen ...