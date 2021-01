Merck nennt REV-Technologie von EnWave als schnellere, praktikable Trocknungsalternative zur Fläschchen-basierten Lyophilisation für Impfstoffe und Biologika

Vancouver, B.C., 26. Januar 2021 – EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gibt heute bekannt, dass Merck & Co. Inc ("Merck") einen Forschungsartikel veröffentlicht hat, in dem das freezeREV-Verfahren von EnWave als praktikable Herstellungsalternative zur flaschenbasierten Lyophilisation für Impfstoffe und biologische Wirkstoffe genannt wird. Der Forschungsartikel mit dem Titel "Evaluation of Microwave Vacuum Drying as an Alternative to Freeze-Drying of Biologics and Vaccines: The Power of Simple Modeling to Identify a Mechanism for Faster Drying Times Achieved with Microwave" wurde in der Ausgabe vom 19. Januar 2021 von PharmSciTech, der offiziellen Zeitschrift der American Association of Pharmaceutical Scientists, veröffentlicht.