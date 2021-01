Seite 2 ► Seite 1 von 3

Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "An unsererzentralen Aufgabe, smarte Mobilitätskonzepte aus dem Volkswagen Konzern erlebbarzu machen, haben wir 2020 trotz Corona festgehalten. Mit dem Volkswagen ID.3, inAusstellungen, interaktiven Live-Talks oder unserem Mikromobilitäts-Parcourskonnten unsere Gäste die neue Mobilität mit vielen Sinnen erleben. Wir blickenmit frischen Ideen und Attraktionen in das neue Jahr - die Autostadt bleibt auchweiterhin für Jung und Alt einen Besuch wert."FahrzeugauslieferungenDie Fahrzeugauslieferung ist das Kerngeschäft der Autostadt. Insgesamt 97.570(2019: 148.017) Neufahrzeuge wurden 2020 im KundenCenter ausgeliefert. DerAnteil der elektrifizierten Fahrzeuge (Volkswagen ID.3, e-Golf, e-Up!) liegt bei8.650 (8,9 Prozent), wovon 1.412 auf den Volkswagen ID.3 entfallen. Mit einemGesamtmarktanteil aller in Deutschland an Kunden ausgelieferten Volkswagen Pkwvon 21,7 Prozent (2019: 26,1 Prozent) bestätigte die Autostadt imzurückliegenden Jahr erneut ihre führende Position als weltgrößtes automobilesAuslieferungszentrum.Der Auslieferungsstart des Volkswagen ID.3 ist gleichzeitig der Beginn einerneuen Ära, denn das weltweit erste bilanziell CO2-neutral* produzierte Fahrzeugdes Volkswagen Konzerns wird auch bilanziell CO2-neutral* in der Autostadtausgeliefert. Als erster Kunde übernahm Oliver Nicolai Mitte September 2020seinen neuen Volkswagen ID.3. Auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrsüberzeugte der ID.3 mit seinen Vorzügen - er nahm das Modell als Dienstwagen inEmpfang.Mikro- und Elektromobilität im MittelpunktMikromobilität gab es im Sommer hautnah: Besonderen Spaß bereitete es Gästenaller Altersstufen, E-Skates, Ninebots und Onewheels auf dem großen Parcours zutesten. Erstmals war der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen imRahmen einer Ausstellung zu sehen. Auf dem Parkplatz am ServiceHaus gingenweitere neue E-Ladestationen in Betrieb. Seit Jahresende sind insgesamt 25Volkswagen ID.3 und ID.4 (Stromverbrauch in kWh/100 km: 16,9-16,2 (kombiniert);