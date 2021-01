DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Prognoseänderung SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: Abschluss der Fusion der ehemaligen German Startups Group mit SGT Capital zur SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA 26.01.2021 / 15:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Abschluss der Fusion der ehemaligen German Startups Group

mit SGT Capital zur SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA

- Versechsfachung der Marktkapitalisierung auf knapp 100 Mio. EUR

- Entstehung eines in Deutschland beheimateten, internationalen, börsennotierten Private Equity-Asset Managers

- Ziel der Schaffung nachhaltiger, planbarer Profitabilität und neuer Wachstumsperspektiven

- Fortschritte beim Fundraising ihres neuen Private Equity Fonds



Frankfurt am Main, 26. Januar 2021 - Die SGT German Private Equity hat heute ihre Fusion mit der SGT Capital Pte. Ltd. durch Handelsregistereintragung ihrer Sachkapitalerhöhung abgeschlossen. Das erfahrene Team von Private Equity-Experten der SGT Capital verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz mit Private Equity-Investments, nachdem es im Zeitraum von 2015 bis Anfang 2020 in Unternehmen in Europa, Israel und USA investiert hat.

Durch die Fusion entsteht ein in Deutschland beheimateter, internationaler, börsennotierter Private Equity-Asset Manager. Das fusionierte Unternehmen rechnet ab 2022 mit nachhaltigen, planbaren Nettogewinnen aus marktüblichen Asset Management-Vergütungen in der Spanne von rund 0,20 bis 0,80 EUR p.a. pro Aktie, je nach erreichtem Fondsvolumen. Daneben hat das fusionierte Unternehmen das Potential, Erträge aus den gut 25 Mio. EUR übrigen Aktiva der SGT German Private Equity zu generieren, insbesondere den Beteiligungen an deutschen Tech-Wachstumsunternehmen der 100%igen Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.