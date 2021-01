MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zur Beschleunigung der Corona-Impfungen in Europa hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für ein Exportverbot in andere Regionen der Erde ausgesprochen. "Ich bin der Meinung, Impfstoff, der in Europa produziert wird, sollte jetzt auch in Europa verwendet werden", sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

Die Situation bei den Impfungen hierzulande entwickle sich zunehmend zu einem echten Problem, sagte Söder. "Es führt zu Verdruss, wenn in anderen Ländern der Welt die Enkel geimpft werden, wenn bei uns aber die Großeltern auf die Impfung warten." Söder appellierte an Bund und EU, zu klären, dass die Impfstofflieferungen besser werde.