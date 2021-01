Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 26.01.2021

Kursziel: 103 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 90,00 auf EUR 103,00.

Seit vielen Jahren sind wir in Deutschland an ein sehr hohes Niveau bei der Sicherheit der Stromversorgung gewöhnt. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie bis Ende 2022 und aus der Kohlekraft bis spätestens 2038 steht das Land vor einer Zeitenwende. Die alte Energiewelt, die von großen, zentralen und verlässlichen Stromerzeugungseinheiten wie Atom- und Kohlekraftwerken geprägt war, wird abgelöst von einer neuen Energiewelt, die hauptsächlich auf CO2-armen, kleinen, dezentralen und oft dargebotsabhängigen Stromerzeugungseinheiten wie Wind- und Solarkraftwerken beruht (erneuerbare Energien-Anteil am inländischen Bruttostrom-verbrauch 2020: 46%, Ziel 2030: 65%). Dargebotsabhängig heißt, dass nur Strom produziert wird, wenn der Wind weht und / oder die Sonne scheint. Für diese Energiewelt brauchen wir mit Sicherheit ein anderes Stromnetz (Stichwort Netzausbau) und möglicherweise ein anderes Strommarkt-design, um weiterhin eine hohe Stromversorgungssicherheit zu gewähr-leisten. Die Frage ist: Wird bei ruhigem und diesigem Herbst- oder Winterwetter, also einer Zeit mit wenig Sonne und Wind, genügend Strom produziert, um jederzeit die Nachfrage zu decken? Denn in einer solchen 'kalten Dunkelflaute' ist die Nachfrage nach Strom witterungsbedingt hoch, gleichzeitig fällt fast die gesamte Kapazität an Wind- und Solarstrom (2020: Wind: ca. 63 GW, PV: ca. 54 GW) für die Stromproduktion aus. Wir haben verschiedene Studien namhafter Institutionen ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass diese je nach Design und Annahmen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Qualität der zukünftigen Versorgungssicherheit kommen. Angesichts des durch den fortschreitenden Klimawandel zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Drucks halten wir es für gut möglich, dass die Politik ab 2023 kurzfristig und möglichst klimaschonend eine Stromlücke schließen muss. Dezentrale KWK-Anlagen, wie 2G sie baut, sind einer der wenigen Lösungswege dafür. Wir erhöhen daher unsere mittelfristigen Schätzungen für 2G. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR103 (bisher: EUR90). Unsere Empfehlung lautet weiterhin Hinzufügen.



