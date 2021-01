RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 06 / 2021) mit der LEG Immobilien AG

Stuttgart, Deutschland, 26. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der LEG Immobilien AG bekannt.

Die LEG ist mit rund 145.000 Mietwohnungen und rund 400.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen sieben Niederlassungen und ist an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2019 Erlöse von rund 809 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen.

Ulrike Janssen, Geschäftsführerin der LEG Wohnen GmbH: "Wir investieren regelmäßig über 250 Millionen Euro im Jahr in die Modernisierung unserer Bestände. Wir freuen uns sehr, im Einkauf und Bauprojektmanagement künftig mit der RIB als starkem globalen Partner mit umfangreicher Erfahrung im Immobiliensektor zusammenzuarbeiten. Die iTWO 4.0-Unternehmenslösung des Stuttgarters Unternehmen soll es uns ermöglichen, den gesamten Prozessablauf und die Kooperation mit der großen Anzahl von Rahmenvertragspartnern in unserem Tagesgeschäft zu digitalisieren und weiter zu optimieren."