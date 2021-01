Allurion Technologies bringt Virtual Care Suite auf den Markt, um die Erfahrung von Verbrauchern und Anbietern neu zu gestalten

Allurion Connected Scale und Health Tracker messen alle Aspekte der Körperzusammensetzung, einschließlich Gewicht, Körperfett und Muskelmasse, sowie Aktivitätsdaten wie Schritte, Bewegung und Schlaf. Diese Messungen lassen sich mühelos mit der mobilen Allurion-App synchronisieren, die die Daten grafisch aufbereitet und analysiert, dem Benutzer Einblicke in Echtzeit bietet und den Austausch mit seinem Dienstleister und Pflegeteam ermöglicht.

Das Allurion Clinic Dashboard hilft Dienstleistern, ihre aggregierten Patientenergebnisse zu verstehen und auf Echtzeit-Einsichten zuzugreifen, um die Versorgung anzupassen, was letztendlich zu optimierten Ergebnissen führt. Das Allurion Clinic Dashboard ist eine schlüsselfertige Lösung, die es Dienstleistern ermöglicht, eine Vielzahl von Metriken auf Klinikebene wie z. B. Gewichtsverlust und Patientenbindung über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und ihre Leistung mit anderen Kliniken weltweit zu vergleichen.

Weitere Funktionen der Allurion Virtual Care Suite werden im Laufe des Jahres 2021 veröffentlicht. Sie erleichtern Dienstleistern die Überwachung, Kommunikation und Pflege mit einer Reihe von Tools, darunter Telemedizin und KI-gestützte Anleitung zur Gewichtsreduktion. Diese Suite, die allen Dienstleistern bei Nutzung des Allurion-Programms zur Verfügung steht, ermöglicht eine nahtlose kontinuierliche Betreuung und führt zu einer deutlich höheren Patientenzufriedenheit.

„Die Allurion Virtual Care Suite ist so konzipiert, dass sie Hand in Hand mit dem Elipse Balloon sowie unserem Ernährungs- und Verhaltensänderungsprogramm arbeitet, um den Verbrauchern lebensverändernde Ergebnisse und unseren Dienstleistern Daten und Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern“, so Shantanu Gaur, M.D., Mitbegründer und Chief Executive Officer von Allurion. „Unser digitales Gesundheitsangebot schafft ein Ökosystem für Verbraucher und Dienstleister, das nicht nur die kurzfristigen Ergebnisse verbessert, sondern auch das Gewichtsmanagement über die gesamte Lebensdauer hinweg erleichtert.“