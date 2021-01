AllianceBernstein-Experten: Steckt die Erholung bei US-Nebenwerten erst in den Kinderschuhen?

US-Nebenwerte erholten sich im vierten Quartal deutlich. Die Erholung könnte jedoch noch in den Kinderschuhen stecken, insbesondere bei Substanzaktien. Wir erwarten, dass im Zuge der nachlassenden Pandemie die Gewinne 2021 steigen werden.

Sowohl Nebenwerte als auch Substanzaktien haben sich in den letzten Jahren mit extrem großem Abstand schlechter entwickelt als der breitere amerikanische Aktienmarkt. Von 2017 bis September 2020 blieb der Russell 2000 Value Index für Nebenwerte um 58 % hinter dem Russell 2000 Growth Index zurück und schnitt mehr als doppelt so schlecht ab wie Standard-Wachstumswerte (Abbildung, links).