Wien (ots) - Der eAward prämiert Lösungen und Services aus der Wirtschaft und

Verwaltung für neue Wege in Krisenzeiten - und darüber hinaus. Einreichung

"Early Bird" bis 31. Jänner möglich.



Der "eAward 2021" zeigt die Möglichkeiten von Informationstechnologie (IT) bei

der Neugestaltung von Geschäftsprozessen. Seit bereits 17 Jahren können

Unternehmen und Organisationen aus der Wirtschaft und Verwaltung diese Plattform

nutzen, um ihre Leistungen und den Nutzen ihrer Services einer breiten

Öffentlichkeit vorzustellen.





Ausgezeichnet werden die besten Projekte, Services und Produkte aus Österreich,der Schweiz und Deutschland mit hohem Kundennutzen. Einreichungen werden nachThemengebieten kategorisiert:Kategorie Bildung und PersonalentwicklungKategorie Services und ProzesseKategorie Machine Learning und künstliche IntelligenzKategorie Zusammenarbeit und OrganisationKategorie Umwelt und SozialesDer eAward ist einer der größten Wirtschaftspreise in Österreich. Seit dem Jahr2005 wurden über 1.400 Projekte nominiert. Auf insgesamt 60 Galaabenden wurdendie SiegerInnenprojekte gekürt - bislang mehr als 400. Die Beurteilung derEinreichungen erfolgt durch eine Jury, bestehend aus führenden Persönlichkeitender IKT- und Kommunikationsbranche sowie den Medien und der Politik. Mehr dazuunter www.report.at/award (https://www.report.at/index.php/award)Mitmachen und einreichen! Wir benötigen lediglich eine aussagekräftigeBeschreibung Ihres Projekts oder Services.Hier geht es zum Einreichformular (Link)(http://www.report.at/mediadaten/einreichung.docx)Die Teilnahme ist mit einer Bearbeitungsgebühr von 180 Euro (inkl. USt., "EarlyBird" - Einreichung bis 31. Jänner. 2021) bzw. 240 Euro (inkl. USt.) verbunden.Der Betrag ist pro Projekt einmalig zu entrichten - auch bei einer Einreichungin mehreren Kategorien. Am 15. April 2021 werden die Nominierungen bekanntgegeben.Pressekontakt:Redaktion eAwardMartin Szelgradmailto:szelgrad@report.at+43 676 898 299 208Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144164/4822180OTS: Report Verlag GmbH & Co KG