Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 kratzt weiter an Trendkanalbegrenzung Es bietet sich weiterhin eine Short-Position an der oberen Trendkanalbegrenzung an. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben bleibt weiterhin unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Index wieder nach unten abdreht und ein Abwärtskorrektur …