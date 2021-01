Design vereinfacht die Logistik

Die Tactical Modular Charges der Assegai-Serie von Rheinmetall Denel Munition sind zum Verschuss von Artilleriegeschossen im Kaliber 155mm vorgesehen. Sie sind auf die verwendeten Waffensysteme und Geschosse des Kunden abgestimmt, um optimale Leistung zu bringen. Ihr modulares Design vereinfacht zudem die Logistik sowie die Handhabung auf mobilen Geschützen. Außerdem zeichnen sie sich durch weitere positive Eigenschaften aus: Durch Rheinmetall Denel Munitions Technologie zur Verschleißreduktion am Rohr (Barrel-Wear-Reducer-Technologie, RDM-BWR) schonen sie zum einen das Waffenrohr, zum anderen reduzieren sie dank einer speziellen Vorrichtung (Muzzle-Flash-Reducer, RDM-MFR) das Mündungsfeuer deutlich. Das trägt zum Schutz vor feindlicher Aufklärung bei.

„Mit unserem aktuellen Produktportfolio und den in Entwicklung befindlichen Neuprodukten wollen wir dem Kunden alle Möglichkeiten zur indirekten Feuerunterstützung anbieten und unsere führende Position im Bereich der Artilleriemunitionstechnologie behaupten. Das gilt gerade im Hinblick auf unsere neuen Geschossentwicklungen, mit denen wir unser Ziel von mehr als 155 Kilometern Reichweite erreichen wollen“, so Jan-Patrick Helmsen, Geschäftsführer der Rheinmetall Denel Munition. „Weiterhin wollen wir die Soldaten mit unseren neuen uni-modularen Treibladungen unterstützen, welche eine bessere Leistung bieten und die Logistik erleichtern, insbesondere bei Geschützsystemen mit Ladeautomatik.“

Ausgewiesene Artillerie-Expertise

Rheinmetall und die südafrikanische Rheinmetall Denel Munition verfügen über eine ausgewiesene Artillerie-Expertise. Im Rahmen eines Testschießens auf dem Versuchsgelände Alkantpan in Südafrika, im Jahr 2019, wurden aus unterschiedlichen Geschützen neue Höchstreichweiten von bis zu 76 Kilometern erzielt. Dieser Leistungs- und Fähigkeitsnachweis hat das Interesse von Artillerie-Nutzern weltweit geweckt. Rheinmetall Denel Munition folgt einem stufenweisen Entwicklungsansatz, der auf die kontinuierliche Verbesserung der Reichweite von Artilleriemunition zielt. Die Reichweiten-Demonstration zeigte das Potenzial der ersten Phase und bestärkte das Unternehmen in seinem Ziel, eine vom Anwender geforderte Reichweite von mehr als 155 km zu erreichen.

Über Rheinmetall Denel Munition

Das südafrikanische Unternehmen Rheinmetall Denel Munition (Pty) Ltd ist ein technologisch führender Anbieter von Munition und Explosiv-Produkten für Streitkräfte und zivile Abnehmer in zahlreichen Kundenländern weltweit. Rheinmetall Denel Munition ist ein Joint Venture zwischen Rheinmetall (51%) und Denel SOC Ltd of South Africa (49%).

Aktuell (26.01.2021 / 15:59 Uhr) notieren die Aktien der Rheinmetall AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,10 EUR (+1,23 %) bei 90,27 EUR. Auch diese Aktie können Sie ab 0,- EUR auf Smartbroker handeln.