DWS Standpunkt: Ifo-Geschäftsklimaindex - schwächer

Ifo-Geschäftsklimaindex: schwächer

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für die deutsche Wirtschaft hat deutlich nachgegeben. Er ist von 92,2 Punkten im Dezember auf 90,1 Punkte im Januar gefallen. Die Lockdown-Maßnahmen fordern ihren Tribut. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen wurden schwächer eingeschätzt und blieben deutlich hinter den Erwartungen des Marktes zurück.

Dabei kommt das Verarbeitende Gewerbe noch glimpflich davon. Hier hat sich die Lageeinschätzung sogar etwas verbessert, was nicht zuletzt an der Exportorientierung der deutschen Industrie und der robusten Entwicklung in China liegen dürfte. Der Dienstleistungsbereich ist bereits seit einiger Zeit unter Druck, während der Handel jetzt vor allem die Ladenschließungen zu verkraften hat.