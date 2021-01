WASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen stieg zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 89,3 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf im Schnitt 89,0 Punkte gerechnet. Der Wert aus dem Dezember wurde von 88,6 auf 87,1 Punkte nach unten revidiert.

BERLIN - Angesichts der Risiken durch Mutationen des Coronavirus, denkt die Bundesregierung nach Informationen von "Bild" über weitere Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr nach. "Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virus-Mutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Maßnahmen prüfen und in der Bundesregierung diskutieren", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu "Bild" (Dienstag). Zu konkreten Planungen für neue Einreise-Regelungen wollte sich das Bundesinnenministerium am Dienstag zunächst nicht äußern. Unklar blieb daher, unter welchen Voraussetzungen härtere Maßnahmen beschlossen werden könnten. Dazu gehörten "deutlich schärfere Grenzkontrollen", besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, "aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu Null".

ROUNDUP: Großbritannien will Plattform zur Erkennung von Mutationen schaffen

LONDON - Zur frühen Erkennung und effektiven Bekämpfung von Coronavirus-Mutationen will Großbritannien eine internationale Plattform schaffen. Die sogenannte New Variant Assessment Platform unter der Federführung der Gesundheitsbehörde Public Health England solle Länder mit geringerer Expertise bei der genetischen Untersuchung positiver Corona-Proben unterstützen, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Dienstag mitteilte.

USA: Anstieg der Hauspreise beschleunigt sich - Case-Shiller-Index

NEW YORK - In den USA hat sich der Anstieg der Hauspreise trotz Corona-Krise beschleunigt. In den 20 großen Metropolregionen des Landes sind die Preise im November zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent gestiegen, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat hatte die Rate 8,0 Prozent betragen. Analysten hatten mit einer Beschleunigung auf im Schnitt 8,7 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich legten die Hauspreise im November um 1,1 Prozent zu.