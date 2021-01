Estlands Staatschefin widerruft Kandidatur für OECD-Chefposten

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid steigt aus dem Rennen um den Posten der Generalsekretärin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus. Die 51-Jährige zog am Dienstag ihre Kandidatur für die Nachfolge von Amtsinhaber Angel Gurría zurück. Sie begründete diesen Schritt in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei in Tallinn mit Vorbehalten verschiedener OECD-Mitgliedstaaten.

Der OECD-Generalsekretär wird von den 37 Mitgliedsländern auf fünf Jahre bestimmt. Die neue Amtszeit beginnt zum Juni 2021. Nach dem Rückzug von Kaljulaid sind von den ursprünglich zehn Bewerbern nun noch sechs übrig. Der Nachfolger von Gurría an der Spitze der Organisation entwickelter Industrienationen soll bis bis Anfang März bestimmt werden. Estland gehört seit 2010 der OECD an./awe/DP/he