Tagesausblick für 27.01.: DAX mit Rebound. Beyond Meat und Varta stark!

Heute schlug das Pendel wieder in Richtung der Bullen. In den USA stiegen die Hauspreise überraschend stark an und der IWF rechnet mit einer deutlicheren Konjunkturerholung und hob die globale Wachstumsprognose um 0,3 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent an. Heute Abend sowie in den kommenden Tagen werden zudem eine Reihe von US-Tech-Unternehmen Zahlen vorlegen. Die Hoffnung auf gute Daten stimulierte heute die Märkte. So schloss der DAX® 1,7 Prozent höher bei 13.870 Punkten und machte damit einen großen Teil der gestrigen Verluste wieder weg.

Die Anleiherenditen bewegten sich heute auf dem Niveau des Vortags. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen pendelte im Bereich von Minus 0,54 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stabilisierte sich derweil auf 1,045 Prozent nach. Morgen steht die Fed-Zinsentscheidung an. Der US-Rentenmarkt könnte also Impulse bekommen. Die Edelmetalle stehen bei den Investoren hingegen aktuell nicht hoch im Kurs. Gold, Platin und Silber traten heute auf der Stelle und die Notierung von Palladium gab leicht nach. Am Ölmarkt zeigt sich das gleiche Bild. Stagnation!

Unternehmen im Fokus Die Aktie von Adidas hat seit Jahresbeginn knapp zehn Prozent verloren. Heute griffen einige Investoren wieder zu. Evotec erreichte heute den höchsten Stand seit 2001 und zog mit dem heutigen Sprung auch den European Biotech Index nach oben. Linde plant eine Dividendenerhöhung und weitere Aktienrückkäufe. Die Aktie verbuchte heute einen deutlichen Kursaufschlag. Der Emissionspreis für die SAP-Tochter Qualtrics wurde deutlich angehoben. Die Nachricht kam bei den SAP-Aktionären gut an. Schaeffler meldete gute Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Der SDAX®-Wert zog zeitweise auf über EUR 6,85 nach oben. Dann erfolgten allerdings ein paar Gewinnmitnahmen. Short-Seller ziehen sich Meldungen zufolge bei Morphosys und Varta zurück und sorgten damit erneut für deutliche Kursgewinne. Der deutsche Automobilverband VDA rechnet für 2021 mit einem Absatzplus von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW gaben daraufhin kräftig Gas. Ebenfalls positiv -wenngleich etwas bescheidener – blickt der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer auf das Jahr 2021. So erwartet der Verband ein Umsatzplus von rund vier Prozent für das laufende Jahr. Die Aktien der Branche sind zuletzt in der Gunst der Anleger deutlich gestiegen. So notiert der Solactive Deutscher Maschinenbau Index inzwischen auf dem Niveau von Sommer 2019. Aus den USA kamen mehrheitlich gute Ergebnisse. Unter anderem General Electric und Johnson & Johnson übertrafen die Erwartungen. Derweil kooperieren Pepsi Co und Beyond Meat bei der Entwicklung von pflanzenbasierten Getränken und Snacks. Die Aktie von Beyond Meat schnellte zeitweise um 39 Prozent nach oben. Morgen melden aus Europa Lonza, Sartorius sowie Software AG und aus den USA unter anderem Apple, AT&T, Boeing, Facebook und Tesla Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. SAP lädt zur Analystenkonferenz. Bei Siltronic läuft die Frist für das Übernahmeangebot durch Global Wafers ab.

Wichtige Termine

Schweiz – World Economic Forum, Reden und Diskussionsrunden bis 29. Januar

Deutschland – GfK-Konsumklima

Frankreiche – Verbrauchervertrauen

USA – Fed-Zinsentscheidung



USA – Auftragseingang langlebiger Güter

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.700/13.800/13.940/14.000/14.100 Unterstützungsmarken: 13.100/13.460/13.600/13.800 Punkte Der DAX® zeigte heute einen starken Rebound und schob sich im Tagesverlauf zeitweise sogar über die Marke von 13.900 Punkten. Dort fehlten allerdings die großen Anschlusskäufe. Zwischen 13.940 und 14.000 Punkten findet der Index also weiterhin eine starke Widerstandszone. Solange sie nicht überwunden ist, muss mit Rücksetzern bis 13.800 oder gar 13.600 Punkte gerechnet werden. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 03.12.2021– 26.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.01.2014– 26.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 6,59 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 4,89 12.800 15.800 20.05.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.01.2021; 17:49 Uhr NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 27.01.: DAX mit Rebound. Beyond Meat und Varta stark! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).