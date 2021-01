Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Wien Schluss ATX legt zu - Erste Group, Raiffeisen und OMV gefragt Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Nach zwischenzeitlich stärkeren Aufschlägen ging der Leitindex ATX am Abend mit plus 0,49 Prozent auf 2949,26 Zähler aus dem Handel. Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten …