LOTTO24 AG: Bereinigtes EBITDA 2020 der LOTTO24 AG nach vorläufigen Berechnungen deutlich höher als im Vorjahr

So stiegen Transaktionsvolumen und Umsatz (inklusive Intercompany-Effekten) im Geschäftsjahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen um 78 Prozent auf 651,8 Mio. Euro (2019: 366,5 Mio. Euro) beziehungsweise um 100 Prozent auf 88,1 Mio. Euro (2019: 44,1 Mio. Euro). Damit lagen beide Werte über der jüngsten Prognose von 610 Mio. Euro bis 630 Mio. Euro für das Transaktionsvolumen beziehungsweise rund 80 Mio. Euro für den Umsatz (inklusive Intercompany-Effekten). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Tipp24-Ergebnisse bis zum ZEAL-Geschäftsmodellwechsel am 15. Oktober 2019 nicht in den Vorjahreszahlen enthalten waren.

Bei um vorläufige 16,9 Mio. Euro auf 29,5 Mio. Euro gestiegenen Marketingkosten zur Nutzung des guten Markt- und Jackpot-Umfelds (2019: 12,6 Mio. Euro) lag das bereinigte EBITDA mit 9,7 Mio. Euro nach vorläufigen Berechnungen deutlich über der Gewinnschwelle und dem Vorjahreswert von 6,6 Mio. Euro.

Der Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2020 wird am 25. März 2021 veröffentlicht.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft (abrufbar unter lotto24-ag.de, dort unter Investor Relations/Publikationen).

