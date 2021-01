ServiceNow unterstützt Wege zur schnellen Covid-19-Impfung

ServiceNow (NYSE: NOW), das führende Unternehmen für digitalen Workflow, das Arbeitenden die Arbeit erleichtert, kündigte heute neue Workflow-Lösungen an, die Organisationen dabei unterstützen, Menschen schneller impfen zu können. Diese Lösungen gehen auf Herausforderungen für das maßstabsgetreue Impfmanagement ein, indem sie logistische Hindernisse aus dem Weg räumen, um den Immunisierungsprozess zu beschleunigen. Das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats North Carolina (North Carolina Department of Health and Human Services) und NHS Scotland befinden sich unter den mehr als 100 Organisationen, die derzeit zusammen mit ServiceNow ihr Impfstoffmanagement aufbauen.

