Daimler AG erleidet vor Bundesgerichtshof Schiffbruch / Dr. Stoll & Sauer sieht Verbraucher auf der Gewinnerseite / Hat Autobauer "unzutreffende Angaben" gegenüber KBA gemacht?

BGH-Entscheid ist eine Ohrfeige für das OLG in KölnDamit hatte nun nach den zahlreichen verbraucherunfreundlichen Urteilen des BGHim VW-Abgasskandal niemand gerechnet: Die Daimler AG hat in Karlsruhe aus Sichtder Kanzlei Dr. Stoll & Sauer regelrecht Schiffbruch erlitten. Kläger werfen demAutobauer vor, in der Abgastechnik von Mercedes-Fahrzeugen unterschiedlicheunzulässige Abschalteinrichtung verwendet zu haben und sehen darin einevorsätzliche und sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB. Dabei steht stets dassogenannte Thermofenster in der Diskussion, das die Abgasreinigung über dieAußentemperatur reguliert - spricht ausschaltet oder beschränkt. Der BGH sah inder Entwicklung und dem Einbau eines Thermofensters keine sittenwidrigeHandlung, da müsse schon mehr dazu kommen, unterstrich der 6. Zivilsenat.Die Verwendung der temperaturabhängigen Steuerung müsse in dem Bewusstseingeschehen sein, eine unzulässige Abschalteinrichtung zu verwenden, und den darinliegenden Gesetzesverstoß billigend in Kauf zu nehmen. Und an dieser Stelle hatdas Oberlandesgericht Köln Rechtsfehler begangen und die Ausführungen desKlägers keine Beachtung geschenkt. "Unter Verletzung des Anspruchs des Klägersauf rechtliches Gehör hat es dessen Vorbringen nicht berücksichtigt, wonach dieBeklagte im Typgenehmigungsverfahren unzutreffende Angaben über die Arbeitsweisedes Abgasrückführungssystems gemacht habe. Mit diesem Vorbringen wird sich dasBerufungsgericht zu befassen haben", urteilt der BGH streng über das OLG Köln.