Hunter Technology ernennt CEO

Nach der erfolgreichen Übergangsphase und Finanzierung freut sich das Unternehmen nun, die Führung an eine neue Generation zu übergeben. „Die Angleichung der Geschäftsmodelle ist eine bedeutende Leistung, die den Visionen und Zielsetzungen von Hunter entspricht, die Bereiche physischer Handel, Beschaffung und Logistik in Bezug auf Öl grundlegend zu verändern“, meint Andrew Hromyk, der ehemalige CEO des Unternehmens. Herr Hromyk wird weiterhin dem Board of Directors des Unternehmens angehören.

Alex Medana ist eine versierte Führungskraft mit beträchtlicher Erfahrung auf den Kapitalmärkten und in der Technologiebranche. Er ist einer der Gründer der jüngsten Übernahme des Unternehmens, FinFabrik Limited. Vor seiner Zeit bei FinFabrik war er 17 Jahre lang bei globalen Tier-1-Instituten wie Merrill Lynch, Kleinwort Wasserstein und der Deutschen Bank in leitenden Positionen im Aktien- und Aktienderivatehandel in Europa und Asien-Pazifik tätig. Seit 2015 setzt sich Herr Medana als Unternehmer und Angel-Investor für technologiegetriebene Innovationen hin zu benutzerorientierteren Finanzdienstleistungen und breiterer Beteiligung ein. Herr Medana ist ein Gründungsmitglied des Board of Directors der FinTech Association of Hong Kong und wird als einer der führenden FinTech- und Blockchain-Influencer in Asien angesehen.

„Ich freue mich immens darauf, die solide Grundlage, die das bestehende Team von Hunter mit der Schaffung der OilEx-Plattform gelegt hat, gemeinsam mit unseren bestehenden Fähigkeiten wirksam einzusetzen“, erklärt Alex Medana. „Unser Hauptaugenmerk wird nun darauf liegen, die Plattform in die Beta-Phase überzuführen und unser Vertriebs- und Marketingteam im Vorfeld des Markteintritts aufzubauen.“

Über Hunter Technology Corp.

Hunter Technology Corp. ist ein Dienstleister der Ölbranche, der interaktive Plattformen entwickelt, um physische Öltransaktionen über den gesamten Handelszyklus zu ermöglichen und so einerseits bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Produzenten und andererseits einen fairen Marktzugang für alle zu gewährleisten. Über die Plattform oilex.com wird Hunter einen physischen Marktplatz betreiben, um den Kauf und Verkauf von physischem Öl zwischen unabhängigen Produzenten einerseits und Firmenkunden, Händler und hoheitlichen Abnehmern andererseits zu ermöglichen. Über die Plattform oilexchange.com wird Hunter solide Instrumente des Supply Chain Managements anbieten, mit denen die Nachverfolgung von physischem Öl über die gesamte Lieferkette und die Automatisierung des Berichterstattungsverfahren bewerkstelligt werden.