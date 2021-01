Canada Silver Cobalt schließt geophysikalische Bohrloch-Untersuchung des in der Robinson Zone durchteuften sichtbar hochgradigen Silbererzgangs ab

26. Januar 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich, den Abschluss einer Anfang dieses Monats durchgeführten IP-Untersuchung von Bohrloch zu Bohrloch bekannt zu geben. Die Untersuchung erfolgte an dem neu entdeckten, sichtbar hochgradigen Silbererzgang, der in Bohrloch CS-20-39 durchteuft wurde.