HONOR gibt globale #StandOutWithHONOR-Gewinner bekannt und kooperiert mit Affinity zur Förderung von Produktivität und Kreativität

London (ots/PRNewswire) - - #StandOutWithHONOR Global Creative Program Gewinner

erhalten vierwöchiges Praktikum bei führender Kreativagentur Grey in

Großbritannien und Deutschland



- HONOR MagicBook-Kunden erhalten 50 % Rabatt auf die gesamte Affinity-Suite mit

professionellen und kreativen Anwendungen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute die endgültigen Gewinner desglobalen Kreativprogramms #StandOutWithHONOR bekannt, das Menschen dazuermutigen sollte, in dieser schwierigen Zeit ihre Kreativität zu entfalten undsich weiterzubilden. HONOR hat außerdem eine Partnerschaft mit demKreativsoftware-Anbieter Affinity geschlossen, um HONOR MagicBook-Kunden inGroßbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und der TschechischenRepublik einen exklusiven Rabatt von 50 % auf Affinitys Suite professionellerund kreativer Anwendungen wie Affinity Photo, Affinity Designer und AffinityPublisher zu gewähren.Die Affinity-Partnerschaft ist Teil des globalen Kreativprogramms#StandOutWithHONOR der HONOR Academy, das Studenten dabei helfen soll, ihreFähigkeiten bei der Jobsuche und ihren Lebenslauf auf die nächste Stufe zuheben. Im Rahmen des Programms wurden die Teilnehmer eingeladen, an einer Reihevon Herausforderungen teilzunehmen, um ihre Kreativität unter Beweis zu stellenund die Chance auf ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei der führendenKreativagentur Grey in Großbritannien und Deutschland zu erhalten. Nachdem siemehrere kreative Entwürfe mit dem MagicBook Pro und den Affinity Appseingereicht und in einem Vorstellungsgespräch beeindruckt hatte, wurde KatieRichardson aus dem Südwesten Londons als Gewinnerin bekannt gegeben, die diebegehrte Praktikumsstelle im Londoner Büro antreten wird, während José Mendesaus Portugal in das deutsche Büro von Grey wechseln wird. Über diese Erfahrungsagte Katie:"Kreativität und Design haben schon immer einen großen Teil meines Lebensausgemacht, daher war das globale Kreativprogramm Stand Out with HONOR dieperfekte Plattform, um meine Karriereambitionen zu unterstützen. Wie vieleStudenten wissen, war 2020 ein schwieriges Jahr mit begrenzten Möglichkeiten,ein starkes kreatives Portfolio oder Netzwerk aufzubauen. Deshalb bin ichbegeistert, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit einigen der Besten inder Branche zu arbeiten, um meine Karriere voranzutreiben. Ich kann es kaumerwarten zu sehen, was das Jahr 2021 für die Kreativbranche bringen wird."HONOR MagicBook-Reihe: Entwickelt, um deine Kreativität zu entfesseln