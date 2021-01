Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) - Deutschlands oberstes Zivilgericht- hat sich mit einem Beschluss im Abgasskandal zum ersten Mal zurtemperaturabhängigen Steuerung der Abgasrückführung, dem sog. Thermofenster, inDieselmotoren der Daimler AG geäußert (Beschluss vom 19. Januar 2021 - VI ZR433/19). Laut der am 26. Januar 2021 veröffentlichten Pressemitteilung des BGHverweist das Gericht das Verfahren an die Vorinstanz - das Oberlandesgericht(OLG) Köln - zurück. Es sei zwar zutreffend, dass die Nutzung des Thermofenstersin Dieselmotoren allein noch keinen Anspruch auf Entschädigung rechtfertige. DieRichter hätten sich aber genauer mit dem klägerischen Vortrag befassen müssen,dass die Daimler AG dem Kraftfahrt-Bundesamt gegenüber diese Funktionverschleiert habe.Unstreitig ist, dass im Fahrzeug des Klägers, einem Mercedes-Benz C 220 CDI mitdem Dieselmotor OM 651 der Abgasnorm Euro 5, ein sog. Thermofenster verwendetwird. Der klagende Verbraucher, vertreten von der Rechtsanwaltskanzlei VONRUEDEN, geht davon aus, dass sich diese Abschalteinrichtung bei niedrigenTemperaturen negativ auf die Abgasreinigung auswirkt. Da aufgrund dessen diegesetzlichen Emissionsgrenzwerte außerhalb der Bedingungen des Prüfstands nichtzuverlässig eingehalten werden, erhob der Verbraucher Klage auf Schadensersatzfür das Fahrzeug, das er zudem an die Daimler AG zurückgeben möchte.Das OLG Köln sah allein in der Verwendung des Thermofensters keine vorsätzlichesittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB. Aufgrund einerNichtzulassungsbeschwerde des Klägers beschäftigte sich nun der BGH mit derFrage nach der Schädigung des Verbrauchers. Zwar entschied der BGH in demBeschluss, dass der Einsatz einer temperaturabhängigen Steuerung desEmissionskontrollsystems allein noch keinen Schadenersatzanspruch rechtfertigt,doch: Die Vorinstanz - das OLG Köln - hätte sich intensiver mit weiterenAnhaltspunkten dafür auseinandersetzen müssen, dass der Daimler AG dieUnzulässigkeit dieser Funktion bewusst war. Der Kläger und dieVerbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN hatten auf unzutreffende Angaben zurArbeitsweise des Abgasrückführungssystems im Typgenehmigungsverfahrenhingewiesen. Das habe das OLG nicht ausreichend berücksichtigt und dadurch denverfassungsmäßig garantierten Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehörverletzt. Nun muss sich ein anderer Senat des OLG Köln erneut mit dem Fallbeschäftigen.Die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers erging ohne