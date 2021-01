CGTN Hand in Hand: China fordert Multilateralismus zur Bewältigung internationaler Krisen Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 26.01.2021, 20:58 | 67 | 0 | 0 26.01.2021, 20:58 | PEKING, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Pandemie forderte einen hohen Tribut an die öffentliche Gesundheit weltweit und stürzte die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession. Nach einem anstrengenden Jahr 2020 leben viele Menschen weiterhin in Angst und Ungewissheit und andere Herausforderungen bilden sich heraus, so dass die Situation auch weiterhin schwierig ist. Die aktuelle Weltlage ist ähnlich chaotisch wie vor vier Jahren, als der chinesische Präsident Xi Jinping seine erste wegweisende Rede auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) hielt, und der Weltgemeinschaft Lösungen „made in China" anbot. In seiner Ansprache vor den Staats- und Regierungschefs, die beim virtuellen WEF, der „Davos Agenda Week", anwesend waren, sprach Xi das Thema der Coronakrise an „Wir müssen den Kampf fortsetzen. Aber wir wissen, dass nach dem Winter wieder ein Frühling kommt, und die Dunkelheit immer vom Licht der Morgendämmerung verdrängt wird." Die diesjährige Veranstaltung, die vom 25. bis zum 29 Januar stattfindet, steht unter dem Motto „A Crucial Year to Rebuild Trust" (ein wichtiges Jahr zur Wiederherstellung des Vertrauens) und will dementsprechend die im Jahr 2021 erforderlichen politischen Maßnahmen und Partnerschaften gestalten. Mehr als 1.500 Führungskräfte aus Wirtschaft, Regierung und öffentlicher Verwaltung aus über 70 Ländern und Regionen wollen die Agenda für 2021 festlegen. China hofft, dass Xis Rede in diesem Jahr dazu beitragen wird, einen internationalen Konsens zu erreichen, internationales Vertrauen wiederherzustellen und die globale Zusammenarbeit zu stärken, um gemeinsam Lösungen für dringende globale Probleme zu finden. Xi sagte, dass globale Krisen wie die Pandemie am besten in internationaler Zusammenarbeit besiegt werden können. Die Welt solle sich für Multilateralismus einsetzen und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufbauen, sagte der chinesische Präsident und merkte an, dass ein Land allein kein globales Problem lösen könne. „Wir müssen global handeln, reagieren und zusammenarbeiten", sagte er. Erleichterung der globalen Zusammenarbeit und der Konsultation China war schon immer ein überzeugter Anhänger des Multilateralismus und das Land hat sich immer aktiv dafür eingesetzt. Es hat sich multilateralen Plattformen angeschlossen oder hat sie aufgebaut. Seite 2 ► Seite 1 von 3



