Das neue Labor bietet anpassbare, flexible Systeme, um Formulierungs- und Prozessentwicklung zu beschleunigen

Bietet Kunden mehr Entwicklungskapazität im frühen Stadium

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions („Adare"), ein weltweit tätiges technologiegetriebenes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Spezialaufträgen (CDMO), das durch Know-how in der kommerziellen Fertigung komplette Produktentwicklungslösungen ermöglicht, freut sich, die Eröffnung eines neuen kleinen Entwicklungslabors in Vandalia im US-Bundesstaat Ohio bekannt zu geben.

Adare konzipierte das nicht-GMP-zertifizierte Labor so, dass es aus zwei Räumen besteht, die physisch von den FDA- und GMP-zertifizierten Pilot- und Produktionsbereichen getrennt sind. Der neue Laborraum bietet anpassbare, flexible Systeme, die die Formulierungs- und Prozessentwicklung beschleunigen.