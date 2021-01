Axiom Space präsentiert die historisch erste private Crew, die die Internationale Raumstation besucht

Houston (ots/PRNewswire) - Axiom Space hat am Dienstag die Besatzung für den

ersten Flug einer Gruppe von Privatpersonen zu einem Ziel in einer niedrigen

Erdumlaufbahn bekannt gegeben - die erste vollständig private Mission, die zur

Internationalen Raumstation (ISS) fliegen soll.



Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.mult

ivu.com/players/English/8798651-axiom-space-reveals-historic-first-private-crew-

planned-to-visit-international-space-station/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de

&o=3044998-1&h=3771988300&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F

8798651-axiom-space-reveals-historic-first-private-crew-planned-to-visit-interna

tional-space-station%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F87

98651-axiom-space-reveals-historic-first-private-crew-planned-to-visit-internati

onal-space-station%2F)





Die vorgeschlagene historische Axiom Mission 1 (Ax-1) besteht aus: demehemaligen NASA-Astronauten und Axiom-Vizepräsidenten Michael López-Alegría alsKommandant, dem amerikanischen Unternehmer und gemeinnützigen aktivistischenInvestor Larry Connor als Pilot, dem kanadischen Investor und Philanthropen MarkPathy und dem Impact Investor und Philanthropen Eytan Stibbe aus Israel.López-Alegría, der in seiner 20-jährigen, rekordverdächtigen Karriere bei derNASA viermal ins All flog und zuletzt 2007 die ISS besuchte, wird der ersteMensch sein, der sowohl eine zivile als auch eine kommerzielle bemannteRaumfahrtmission leitet. Connor wird der erste private Missionspilot in derGeschichte der Raumfahrt sein.Pathy wird Kanadas elfter Astronaut. Stibbe, ein enger persönlicher Freund desColumbia-Astronauten Ilan Ramon und eines ehemaligen Piloten der israelischenLuftwaffe, wird Israels zweiter. Beide werden als Missionsspezialisten fliegen."Diese Ansammlung von Pionieren - die erste Weltraumcrew ihrer Art -repräsentiert einen entscheidenden Moment im ewigen Streben der Menschheit nachErforschung und Fortschritt", sagte López-Alegría. "Ich weiß aus eigenerErfahrung, dass das, was den Menschen im Weltraum begegnet, tiefgreifend ist undsie dazu antreibt, nach ihrer Rückkehr auf die Erde einen sinnvolleren Beitragzu leisten. Und wie jeder Astronaut, der vor ihnen kam, haben die Mitgliederdieser Crew die Dinge im Leben erreicht, die sie dazu befähigen, dieseVerantwortung zu übernehmen, nach dieser Offenbarung zu handeln und einewirklich globale Wirkung zu erzielen.Ich freue mich darauf, diese Crew zu leiten und ihre nächsten sinnvollen undproduktiven Beiträge zur Geschichte der Menschheit zu leisten, sowohl im Orbit