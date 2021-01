Ball plant, neues Aluminiumdosenwerk in der Nähe von Pilsen, Tschechien, zu bauen und 200 Arbeitsplätze zu schaffen

Diese neue Anlage ist der nächste Schritt in unserem Engagement für die Tschechische Republik. In der Region Pilsen wissen wir, dass wir in der Nähe unserer Schlüsselkunden qualifizierte Mitarbeiter finden können, die weiterhin von unseren hochmodernen Produktionsprozessen, unserem Engagement für die Umwelt und einem qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Getränkepaket profitieren werden,"Carey Causey, Präsident, Ball Beverage Packaging EMEA, sagte, unter Hinweis auf die 170 Millionen Euro Investition ist Teil einer breiteren Strategie für verstärkte Investitionen in der gesamten EMEA-Region.

Die neue Fabrik mit zwei Produktionslinien soll einen Standort von mehr als 100.000 m2 im Pilsen Digital Park besetzen und bei Bedarf weiter ausgebaut werden. Der Bau soll in zwei Phasen aufgeteilt werden. Die erste würde rund 150 neue Arbeitsplätze schaffen und die zweite, erhöhen die Summe auf rund 200 professionelle Arbeitsplätze in Engineering und Support Rollen.

"Wir planen die Installation hochentwickelter automatisierter Anlagen in der Anlage, indem wir die neuesten modernen Technologien nutzen, um die Umweltauswirkungen zu minimieren, und durch unser jüngstes Engagement für 100 % erneuerbare Energie zur Abdeckung unserer Aktivitäten in Europa gestärkt", sagte Gerhard Mayer, VP, Operationen, Ball Beverage Packaging EMEA.

Aluminiumdosen sind das weltweit am meisten recycelte Getränkepaket und können immer wieder mit minimalen Verlusten recycelt werden, was den Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft unterstützt. Aluminium bietet Getränkemarken ein stilvolles, leichtes Paket, das Getränke frisch und kühl hält und die Transportkapazität maximiert.