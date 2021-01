Die Gewinner des Catalyst Award 2021 Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 27.01.2021, 00:52 | 51 | 0 | 0 27.01.2021, 00:52 | Barilla und die Royal Bank of Canada (RBC) werden für innovative Lösungen zur Schaffung integrativer Arbeitsplätze für Frauen gewürdigt NEW YORK, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Barilla und die Royal Bank of Canada (RBC) werden am 17. und 18. März 2021 mit dem ersten Catalyst Award 2021 für ihre Initiativen ausgezeichnet, die den Fortschritt für Frauen beschleunigt und für mehr Inklusion in den Unternehmen gesorgt haben. Das Thema der virtuellen Catalyst Awards ist „Progress Won't Pause–Equity Can't Wait" („Der Fortschritt macht keine Pause – Gerechtigkeit kann nicht warten"). Die Veranstaltung würdigt im Rahmen des bevorstehenden Treffens internationaler Führungspersönlichkeiten die fortwährenden und unerschütterlichen Bemühungen von Unternehmen, die sich für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion einsetzen. Mehr als 5.000 Teilnehmer werden zu der virtuellen Veranstaltung erwartet, darunter auch der Vorstand von Catalyst und die Teilnehmer von Catalyst CEO Champions For Change. Führungskräfte von weltweiten Großkonzernen, Fachfirmen, Regierungen, NGOs und Bildungseinrichtungen werden sich bei den Catalyst Awards 2021 unter dem Vorsitz von Julie Sweet, CEO von Accenture, treffen. Die folgenden Unternehmensinitiativen werden mit den diesjährigen Catalyst Awards ausgezeichnet: Barilla: Der Weg eines italienischen Familienunternehmens zur globalen Inklusion – Barilla wird für seine Trendwende hin zu einem Vorzeigebeispiel der Inklusion für seine LGBTQ+-Mitarbeiter und alle unterrepräsentierten Gruppen ausgezeichnet, die für das Familienunternehmen arbeiten. Zwischen 2013 und 2020 stieg der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei Barilla, die dem CEO direkt unterstellt sind, von 8 % auf 28 %. Zwischen 2014 und 2020 stieg der Anteil an Frauen, die der globalen Firmenleitung direkt unterstellt sind, von 23 % auf 36 %, der Anteil der Frauen, die leitenden Führungskräften direkt unterstellt sind, stieg von 40 % auf 47 %, und der Anteil aller Frauen in Führungspositionen bei Barilla weltweit stieg von 33 % auf 38 %. Außerdem erreichte Barilla 2020 die Gleichstellung der Geschlechter bei Löhnen und Gehältern weltweit für alle Mitarbeiter. Es war auch eines der ersten Unternehmen in Italien, das viele Meilensteine im Bereich der Inklusion erreicht hat, beispielsweise die Formalisierung des flexiblen Arbeitens auf der ganzen Welt. Barilla ist das erste italienische Unternehmen, das die LGBTQ+-Verhaltensstandards für Unternehmen der Vereinten Nationen am Arbeitsplatz unterstützt. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer