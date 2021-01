Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) Erhält Diamant-Status Für Gesundheitsschutz An Bord

Dschidda, Saudi Arabien (ots/PRNewswire) - Fluglinie wird von APEX Health Safety

powered by Simpliflying ausgezeichnet



Das staatliche saudische Luftfahrtunternehmen Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

wurde für seine Bemühungen um die höchsten Sauberkeits- und

Desinfektionsstandards im gesamten Betrieb von APEX Health Safety powered by

Simpliflying mit dem Diamant-Status ausgezeichnet.



Der APEX Award der Mitgliederorganisation Airline Passenger Experience

Association (APEX) ist eine Auszeichnung, die Fluglinien für ihre

branchenführende Rolle sowie ihr verantwortungsvolles Auftreten in der

Durchsetzung von strengen Sicherheitsauflagen zum Schutz vor COVID-19

auszeichnet.





Im Hinblick auf die jüngste Auszeichnung für SAUDIA meint Chief ExecutiveOfficer Kapitän Ibrahim S. Koshy: " Für SAUDIA hat die Sicherheit seiner Gästeund Teammitglieder höchste Priorität. Deshalb hat sich das Unternehmen auf jedemAbschnitt der Reise zur Einhaltung vorbildlicher, strengerDesinfektionsprotokolle verpflichtet."Des Weiteren erläutert Kapitän Koshy: "Das Thema Sicherheit ist von zentralerBedeutung. Unser Team strebt nach hervorragende Qualität und ist bereit, den fürSAUDIA charakteristischen, gastfreundschaftlichen Service, unter Einhaltung deraufgrund von Corona vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen, an Bord zu erbringen."SAUDIAs Aufstieg zu einer 2021 APEX Fünf-Sterne Fluglinie wurde durch Erreichendes "Diamant" Spitzenniveaus zum Wohlbefinden jedes Kunden vorangetrieben, freutsich der CEO von APEX, Dr. Joe Leader."In den 42 Jahren, in denen sich die internationale non-Profit-Organisation APEXfür qualitativ hochwertige Fluggast-Erlebnisse einsetzt, wurde SAUDIAsEngagement für exzellenten Kundenservice noch nie so deutlich veranschaulicht,wie erst kürzlich in der umfassenden und wissenschaftlich untermauerteBegutachtung von SimpliFlying bestätigt.""Durch Initiativen wie z.B. die Markenpartnerschaft mit der Firma Dettol (fürdie Desinfektion der Sanitäranlagen nach jedem Benutzen), hat SAUDIA dieMesslatte für Gesund- und Sicherheitsstandards in der Branche höher gesetzt.Derartige Krankenhaus-niveauvolle Qualitätsmaßnamen, stärkt das Vertrauen derPassagiere", bekräftigt Shashank Nigam, CEO von SimpliFlying.SAUDIA hält sich unter anderem an folgende Gesundheits- undSicherheitsprotokolle:Digitale Bordkarten : Alle Fluggäste von SAUDIA müssen beim Check-in und an denBoarding-Schleusen eine digitale Bordkarte vorlegen.Umfassende Desinfektion nach jedem Flug: Um höchstmögliche Sicherheit für