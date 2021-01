Steinhoff im Fokus: Pepco Chancen, Goldman Beteiligung, Conservatorium Anhörung und laufende Vergleichsverhandlungen

DIE ZAHLEN

Der Umsatz des Konzerns stieg um 7,7 % im Jahresvergleich – also signifikant höher als in Vor-Corona.-Zeiten. Und das bei einem Retailhändler, der unter diversen Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung auhc im Weihnachtsquartal leiden musste. Quartalsumsatz: 20,3 Mrd ZAR nach 18,9 Mrd ZAR im Q1/19/20. Pepkor konnte in den Lockdownphasen seinen Gesamtmarktanteil weiter steigern. Und dieser Anstieg beschleunigte sich noch im Vergleich zum Vorquartal: Plus 270 Basispunkte (240 Basispunkte in Q4 19/20, endend am 30.09.20).

Kleidung und Haushaltswaren plus 8 % auf 14,8 Mrd ZAR

Mit 36 900 Mitarbeitern,4 395 Geschäften und 38 Neueröffnungen im Quartal steht diese Sparte für 65 % des Konzernumsatzes. Pep und Ackermans sind die Hauptmarken. Die auserdem zum Segment gehörende ausserhalb Südafrikas tätige Pep Africa litt unter Währúngsgverlusten aus 7,3 % Umsatzanstieg wurden mit geänderten Wechselkursen “nur noch” 3,8 %. Aus Uganda zog sich der Konzern plangemäss bis zum 31.12.2020 vollständig zurück.

Möbel, Haushaltsgeräte und Elektronik plus 7,5 % auf 3,1 Mrd ZAR

Und diese Sparte steht mit 10 600 Mitarbeitern in 900 Geschäften für 13 % des Konzernumsatzes. Zum Umsatzplus trug das erworbene Abacus Versicherungs Geschäft 1,7 % Umsatzwachstum bei. Die Konsumentenkredite wurden in dieser Sparte zurückgefahren, was auch zu Lasten des Umsatzzuwachses ging. Abe rhier legte man Wert auf die Qualität des Kreditbuches, welches im letzten Quartal nur noch für rund 10% der verkäufe in Anspruch genommen wurde, im Vorquaratl lag man noch bei 17%. Vorsicht aufgrund der Corona-Verwerfungen, die sich in geringeren Ausfallquoten niederschlagen sollte.

Fintech mit 5,8 % Umsatzwachstum

Super lief es bei der Brokergruppe “Flash Group”, die mit 15,7 % Wachstum begeistern konnte und ständig ihre Produktpalette erweitert. Ruhiger lief es bei Capfin, die wegen neidrigerer Zinseinnahmen und geingeren Darlehensvergbaen etwas zurückblieben. Insgesmat 1.600 Mitarbeiter sind in dieser Sparte tätig. Und derzeit betreut man rund 160.000 Tradingkunden. Anteil am Konzernumsatz: 10%.

Baumärkte und Bauzubehör – bereits verkauft, zum letzten Mal “in der Bilanz” – plus 7,1 %

Die unter Ertragsgesichtspunkten relativ lahme Sparte betreibt insgesamt 120 Baumärkte oder Baustoffhandlungen mit rund 7.000 Mitarbeitern. Der Verkauf sollte im erstne Halbjahr 2021 abgeshclossen werden können. Bis dahin erzeilt die Sparte “zum Abschied” befriedigende Wachstumstahlen.

Prognose – Lockdown bremst, aber man will weitere Marktanteile in der Krise gewinnen.

"Outlook Volatile trading patterns are expected during the second quarter with the second wave of the COVID-19 pandemic and related restrictions continuing. The delayed start to the academic school year will have a major impact on “back to school” sales performance in January 2021, which is expected to shift to February 2021. Stores are ready to offer customers a full product range at market leading prices when schools reopen in February. Pepkor’s business model and market positioning are expected to continue driving performance and market share gains in an environment where consumers need affordability, convenience and value." (Börsenpflichtmeldung Pepkor Holding Ltd. 26.01.2021)

Pepco Group – die Wachstumsperle des Konzerns könnte Milliarden bringen oder…

So berichteten wir gestern: Noch vor Corona sprachen wilde Márktgerüchte von potentiellen Kaufangeboten für die in Europa auf Expansionskurs befindliche Steinhoff-Tochter in Höhe von wohl 4,5 Mrd EUR oder noch mehr: “Gerüchte über einen potentiellen Verkauf PEPCO’s für angebliche 4,5 Mrd. EUR oder “mehr als 4 Mrd. EUR” oder einen potentiellen Teilbörsengang” so hiess es bereits am 05.02.2020 bei Vorlage der starken Zahlen der Pepco Group zum Q4/2019.

Dann kam Corona und alles wurde auf Hold gestellt. Aber jetzt kommt wieder Bewegung…

Gestern hiess es hierzu eher kryptisch – es ist nichts entschieden, aber mit allen denkbaren Varianten könnte es weitergehen: Börsengang, Teilverkauf, Teilbörsengang, Verkauf oder…

“On 8 November 2019, the Group announced that it was considering and evaluating a range of strategic options for the Pepco Group, including a potential public listing. During the course of 2020 further announcements confirmed that the intention remained, but that the likely timing had inevitably been impacted by the COVID-19 pandemic. The evaluation process has now resumed, with a range of strategic options under consideration. The process remains in its early stages and no definitive decision has been taken with respect to any specific course of action or timing at this point.”(CN Steinhoff, 25.01.2021)

Gibt der Aktie ein gutes Stück Phantasie – sofern der Vergleich “in trockene Tücher” gebracht werden kann

Am 18.01.2021 meldete Steinhoff etwas, was auch auf eine baldige Klärung der Hängepartie hindeuten könnte: Goldman Sachs überschritt meldepflichtige Grenzen bei der Aktie: Man hält nun 2,8 % der Steinhoff Aktien. Prozentual interessant, vom derzeitigen Wert für die Amerikaner eher unbedeutend. Aber dennoch könnte die Positionierung auf eine gewisse Erwartung hindeuten, das zumidnest eine gewisse wahrscheinlichkeit zur Lösung des rechtsstreitigkeitsproblems durch den vorgeschlagenen Vergleich gesehen wird.

Selbst dann wäre der Steinhoff Konzern extrem verschuldet mit kaum tragbaren Zinsbelastungen, die sich aber nach einem Vergleich wieder auf prozentual erträgliche Grössenordnungen reduzieren lassen müssten. Aber ohne Vergleich unnütze Spekulationen. Und so ist das Management zum Erfolg bei den Vergleichsverhandlungen verdammt, um wenigstens eine gewisse Überlebenschance für dne Konzern zu erreichen.

Am 14.01.2021 letztes Update zum Vergleich

Steinhoff berichtete über den Stand des Vergleichsangebots Anfang November. Und am 15,12,2020 erfolgte die Annahme des Vergleichsvorschlags in den letzten beiden letzten Gläubigergruppen, durch eine Highcourt-Anordnung ermöglicht. So wurde der wahrscheinlich größte Brocken auf dem Weg zum Vergleich mit den Geschädigten des Bilanzbetruges aus dem Weg geräumt. Hierzu später mehr.

Genauso löste man noch Ende letzten Jahres das Problem der verbliebenen Immobilien in der Steinhoff Bilanz in Südafrika – sie wurden gegen “neue” Aktien an Pepkor abgegeben. Grösstenteils waren es betriebsnotwendige Geschäfte, Lagerhallen oder Verwaltungsgebäude, die Pepkor bisher gemietet hatte, die nun an den Nutzer übergehen. Dazu kam noch Bauland zur weiteren Entwicklung.

Offen ist immer noch der Vergleich – auch wenn scheinbar auf gutem Weg. Am 14.01.2021 gab man nochmals eine Zusammenfassung mit dem Hinweis auf den nächsten wichtigen Termin: 26./27.01. Anhörung in London, um den Weg endgültig frei zu machen für den Vergleich seitens der Anleihengläubiger: “ English Scheme sanction hearing to take place on 26-27 January 2021 : Following the approvals given at the creditors meetings on 15 December 2020 the sanction hearing in the English scheme proceedings, to approve the amendments to the SEAG CPU in line with those sought from financial creditors under the October Consent Request, is listed to take place on 26/27 January 2021. If the Scheme is sanctioned SIHNV will have the necessary consents in place to proceed to implement the proposed settlement….” Die Vorgänge in London seitens der Anleihegläubiger mit dem zweistufigen Zustimmungsverfahren – mit dem Schlusspunkt am 26./27.01.

Irritierend ein “Nebensatz” in dem Update am 14.01.2021

Als “nebenbei” erwähennswert wird eine Anhörung in Amsterdam genannt: “By way of further update, a hearing has been scheduled for 8 February 2020 in the Amsterdam District Court following a recent request by Conservatorium Holdings LLC to appoint a restructuring expert to SIHNV pursuant to Article 371 of the Dutch Bankruptcy Act (enacting elements of the recently enacted pre-insolvency proceedings “Wet Homologatie Onderhands Akkoord”). SIHNV will respond to the request in due course.”

Irriterend wenn diese Anhörung dem Hedgefonds, der Forderungen gegen Christo Wiese von einem Bankkonsortium billig aufkaufte und jetzt versucht “bei Steinhoff” etwa szu holen – Conservatorium Holdings LLC nennt sich das SPV. Und offensichtlich versucht man zu torpedieren und Steinhoff unter Kontrolle eines externen Sachwalters zu stellen. Inwieweit hier Erfolgsaussichten bestehen, lässt sich für uns nicht abschätzen. Bisher war Conservatorium Holdings mit seinen Aktionen erfolglos und musste einige Niederlagen vor Gericht einstecken. Abe rwer weiss: Jedenfalls sollte man auch am 08.02. auf Meldungen der Steinhoff warten und bereit sein gegebenenfalls zu reagieren.

Steinhoff könnte bald “normal” werden

mit wachstumsstarken Töchtern, die als Retailkonzerne besser als die Konkurrenz durch die Corona Krise gekommen sind. Und man wäre nicht mehr ein Konzern, der sich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sieht, die bei weitem alle seine Vermögenswerte überschreiten. Weiterhin mit Forderungen, die vor Gericht sehr erfolgsversprechend waren, aber mit größter Wahrscheinlichkeit den Konzern in die Insolvenz gezwungen hätten. Und im Insolvenzfalle wären die Forderungen wahrscheinlcih nur zu Bruchteilen bedient worden. Zuviele Fremdkapitalgeber hätten zuvor Zugriff auf die Vermögenswerte gehabt. Was auch die Zusagebereitschaft der Schadensersatzfordernden erklärt.

Allen ist klar: Ohne Vergleich hat Steinhoff garantiert keine Zukunft,

mit Vergleich – so wie er jetzt vorliegt – könnte Steinhoff “gerade noch mal die Kurve” kriegen. Die Schuldenlast ist immens und wird derzeit viel zu teuer bezahlt. Abe rdie hohen Zinsen sind auch im Existenzrisiko aufgrund der drohenden Aktionärs- und Darlehensgeberklagen begründet. Wenn diese durch den vergleich wegfallen, sollte auch die Zinslast wesentlich reduziert werden können.

Nachdem der mit Abstand größte Gläubiger – Christo Weise – und die Interessenvertretung der europäischen Steinhoff-Aktionäre grundsätzlich dem Vergleich bereits vor Monaten zustimmten, fehlt zum Abschluss und endgültigen Freigabe von Fremdkapitalseite lediglich ein formaler Schritt: Ende Januar, konkret am 26. und 27. Januar per Videoanhörung dann die entsprechende “Absegnung” des Ergebnisses in einer Anhörung – “scheme sanction hearing” durch den Highcourt. ALLE anderen Schritte mit den Anspruchsgruppen des Vergleichs werden parallel durchgeführt.

Also alles hängt jetzt “nur noch” an den Geschädigten des Bilanzbetrugs

es gibt ja durchaus im operativen Bereich des “gesundgeschrumpften” Konzerns einige interessante Beteiligungen mit hohen Wachstumsraten und Ambitionen. Wenn auch durch Corona gebremst. Und beispielsweise Pepkor Südafrika ist ein in der Krise gestärkter börsennotierter Handelskonzern, der organisch wächst und seine Marktanteile kontinuierlich steigern konnte. Auch die Mattres Inc. ist durch das Chapter11 Verfahren von diversen Altlasten befreit und beginnt wieder rund zu laufen – auch hier natürlich coronabedingte Einschränkungen.

Und auch die Australischen Händler haben “”Ballast” und viel margenschwachen Umsatz abgegeben und stehen jetzt fokussierter und gesünder da. Gleiches gilt für die diversen Abgaben von Nicht-Hnadlesaktivitäten, wie den Britischen Möbelherstellern, Südafrikanischen Autohändlern und Werkstätten. Und ohne die verlustträchtige Conforama Frankreich/Schweiz, die zu einem symbolischne Preis losgeschlagen werden konnte, bleiben gesunde Conforamahändler im Konzern. Über die Wachstumsperle Pepco brauchen wir wohl gar nicht mehr zu sagen – zwar wurde der Multimilliarden-(Teil-)Börsengang bisher nicht realisisert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Nochmals das Vergleichsangebot, mit dem Steinhoff überleben könnte, ohne das auf jeden Fall nicht