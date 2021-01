Longhorn erweitert Kubernetes-native Speicherfunktionen zur Unterstützung von Edge-Bereitstellungen

Bei Verwendung mit Rancher ermöglicht die neueste Longhorn-Version DevOps-Teams, persistente Datenmengen von Core-to-Cloud-to-Edge zu verwalten

Nürnberg, Deutschland, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- SUSE ein weltweit führender Anbieter von Open Source-Innovationen und Eigentümer der Rancher-Container-Management-Plattform, freut sich heute über die Veröffentlichung von Longhorn 1.1. Longhorn war seit Oktober 2019 ein Sandbox-Projekt der Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Seit der Einführung von Longhorn im Juni 2020 ist die Adoption um 235 % gestiegen und Longhorn hat sich zu einer tragenden Säule in der Kubernetes-Speicherlandschaft entwickelt. Mit dieser neuesten Version können Rancher-Anwender jetzt eine Kubernetes-native Speicherlösung in leistungsschwacher Hardware am Edge nutzen.