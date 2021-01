Die Gründerin von Yidu Tech, Gong Rujing, spricht in Davos 2021 darüber, wie KI bei der Bewältigung der COVID-19-Krise funktioniert

DAVOS, Schweiz, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- „Innovative Technologien wie KI sind zu einem Verbündeten im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie geworden und spielen in vielen Bereichen wie Pandemieforschung und -beurteilung, Simulation und Vorhersage eine Schlüsselrolle", sagte Gong Rujing, Gründerin und Vorsitzende von Yidu Tech (02158.HK), einem führenden Unternehmen für medizinische KI-Technologie in China.

Rujing wurde zum World Economic Forum Virtual Event der Davos Agenda eingeladen und nahm am 25. Januar an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Responding to the COVID-19 Crisis" teil.