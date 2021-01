Data Gumbo bietet OPEX-Sichtbarkeit in Echtzeit; Unterstützt kontinuierliches Finanzmanagement im gesamten europäischen Energiesektor

Data Gumbo , Anbieter von GumboNet, dem stark miteinander verbundenen industriellen Smart Contract-Netzwerk, das durch Blockchain gesichert und betrieben wird, gab heute bekannt, dass es Energiebetreibern und Dienstleistern in ganz Europa die Sichtbarkeit der Betriebskosten (OPEX) in Echtzeit ermöglicht. Durch die Verwendung digitaler Betriebsdaten vor Ort, um digital zu bestätigen, dass die Geschäftsbedingungen bestehender Verträge erfüllt wurden, lösen Smart Contracts automatisierte Zahlungen zwischen kommerziellen Gegenparteien aus, um in Echtzeit einen Überblick über die Vertragsausgaben zu liefern.

Das Management der Produktionsdynamik einschließlich Arbeit, Aufsicht und Wartung; Chemikalien und Vorräte; Kraftstoff, Strom und Wasser; Ausrüstungsverleih und -nutzung; erfordert unter anderem viel Zeit und Personal. Der derzeitige manuelle Ansatz führt zu fehleranfälligen und ressourcenintensiven Papierrechnungen, die neben administrativen Problemen zu heftigen Streit- und Beilegungsprozessen führen.

Smart Contracts bieten Einblicke in Echtzeit-OPEX, die europäischen Energieunternehmen die Tür öffnen, Vertragsbedingungen ohne menschliche Schnittstelle einzuhalten. GumboNet reduziert einen typischen Prozess von mehr als 16 Schritten auf drei und gewährleistet gleichzeitig Transparenz, Genauigkeit und Vertrauen. GumboNet beseitigt die Notwendigkeit, sich bei der Buchung von Rückstellungen auf Feldschätzungen zu verlassen, und ermöglicht Betreibern und Dienstleistern die finanzielle Transparenz, die erforderlich ist, um variable Produktionskosten so oft wie täglich umfassend zu erfassen.

Über Data Gumbo

Data Gumbo ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Houston, das GumboNet anbietet, das stark miteinander verbundene industrielle Smart Contract-Netzwerk, das durch Blockchain gesichert und betrieben wird. Mit integrierten Echtzeitfunktionen zur Automatisierung und Ausführung von Smart Contracts reduziert GumboNet Vertragsverluste, setzt Betriebskapital frei, ermöglicht Bargeld- und Finanzmanagement in Echtzeit und liefert Provenienz mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit, Sichtbarkeit und Transparenz. Über das Büro in Houston hinaus verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Stavanger, Norwegen, und in London, Großbritannien. Bisher erhielt das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung von Saudi Aramco Energy Ventures, der Venture-Tochter von Saudi Aramco, und Equinor Technology Ventures, der Venture-Tochter von Equinor, Norwegens führendem Energieversorger. Data Gumbo wurde bei den Forbes Energy Awards 2020 als Disruptive Innovator ausgezeichnet und unter anderem in die CB Insights Blockchain 50 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.datagumbo.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

