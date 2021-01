So hoch wie zuletzt notierte der Mais-Future in den letzten Jahren nicht, den Höhepunkte erreichte der Mais-Future Mitte Januar bei 541,50 US-Cents. Doch die vorausgegangene Rallye von rund 300,00 US-Cents blieb zuletzt nicht ungestraft, die letzten Tage über konsolidiert der Rohstoff wieder klar abwärts und fiel auf 500,00 US-Cents zurück. Dies allerdings in einer einzigen Abwärtsbewegung, für gewöhnlich fallen solche Kursmuster aber mindestens dreiwellig aus, womit weitere Abschläge erwartet werden müssen.

Handelsmarken klar abgesteckt

Kurzfristig könnte es mit dem Mais-Future noch bis 520,00 US-Cents aufwärtsgehen, von da an wird es jedoch zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne durchzudrücken. Für ein Short-Investment beispielsweise über das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ3GNW muss jedoch erst ein nachhaltiger Bruch von mindestens 500,00 US-Cents abgewartet werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Vorgängerhochs aus 2019 um 464,25 US-Cents merklich an. Oberhalb von 540,00 US-Cents könnte dagegen eine überschießende Welle sogar auf 560,00 US-Cents aufwärts reichen.