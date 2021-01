Einzelhandelsmieten entwickelten sich im Corona-Jahr 2020 regional stark uneinheitlich / ImmoScout24 Gewerbe-Immobilien-Index GIMX für 2020 (FOTO)

Berlin (ots) - Bei den Angebotsmieten für Einzelhandelsobjekte zeigte sich 2020

kein einheitliches Bild: Hohe Preiszuwächse von 11,5 Prozent in Dresden,

Düsseldorf und Stuttgart standen Rückgängen von 9 Prozent in Dortmund oder 8

Prozent in Leipzig entgegen. Damit setzte sich der Trend des ersten Halbjahres

2020 fort. Das zeigen die Daten des Mietpreisindex für Gewerbeflächen (GIMX),

den ImmoScout24 Gewerbe zusammen mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

halbjährlich herausgibt.



Plus 11,5 Prozent: Starke Steigerungen der Einzelhandelsmieten in Dresden,

Düsseldorf und Stuttgart





Die Angebotsmieten im Einzelhandel haben sich 2020 sehr unterschiedlichentwickelt. In Dresden, Düsseldorf und Stuttgart wurden Einzelhandelsobjekte inder Neuvermietung mit rund 11,5 Prozent deutlich teurer angeboten als imVorjahr. Auch in Essen mit 8,8 Prozent und in Frankfurt am Main mit 7,4 Prozentlegten die Angebotsmieten für Einzelhandel im Corona-Jahr 2020 stark zu.In Dortmund (- 8,9 Prozent), Leipzig (- 7,9 Prozent), Berlin (- 5,0 Prozent) undHannover (- 3,5 Prozent) gaben die Einzelhandelsmieten hingegen im Vergleich zumVorjahr deutlich nach. In Hamburg rangierten sie mit einem Plus von 0,1 Prozentauf Vorjahresniveau."Die Angebotsmieten im Einzelhandel haben sich in den deutschen Metropolen sehrunterschiedlich entwickelt. Das liegt nur begrenzt an der Corona-Pandemie. Schonim Vorjahr gab es ähnliche Auf- und Abwärtstrends. Durch Corona hatOnlineshopping noch einmal einen ordentlichen Schub bekommen. Für denEinzelhandel verschärft sich dadurch der bereits bestehende Druck, den Kundeneinen Mehrwert gegenüber dem Onlineshopping oder ein ergänzendes Angebot zuliefern. Sobald Geschäfte wieder öffnen können, gilt es daher, passende Lösungenfür einen lebendigen Einzelhandel zu finden", erklärt Dr. Thomas Schroeter,Geschäftsführer von ImmoScout24.Entwicklung der Einzelhandelsmieten auch während des Jahres durchwachsenWährend die Angebotsmieten im Einzelhandel in Düsseldorf, Essen und Stuttgart imersten Halbjahr noch anzogen, ließen sie im zweiten Halbjahr nach. Demgegenüberverzeichnete der GIMX für München mit 8,9 Prozent und Köln mit 7,1 Prozent imzweiten Halbjahr 2020 außergewöhnlich hohe Anstiege der Angebotsmieten. Am Endedes Jahres lagen die beiden Standorte jedoch mit minus 1,0 Prozent (Köln) undplus 1,1 Prozent (München) nahezu auf dem Vorjahresniveau. Einzig am StandortDresden hielt der Trend von Preiszuwächsen bei neuvermietetenEinzelhandelsmieten sowohl im ersten als auch im zweiten Halbjahr (9,4 bzw. 11,5Prozent) an.Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds Finanz- und