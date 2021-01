BERENBERG belässt Norma Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der gegenwärtigen Unsicherheit, die von der Corona-Lage ausgehe, sei eine Erholung in der Automobilproduktion bereits im Gange, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte daher seine diesjährigen und mittelfristigen Erwartungen und damit auch die Kursziele diverser Autozulieferer./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.