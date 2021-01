Milliardär Eric Sprott steht das Lächeln im Gesicht. 2020 stieg er mit 10 Prozent der Unternehmensanteile bei dieser Aktie ein. Heute brilliert das Unternehmen mit einer Krachernews!

London 27.01.2021 – Tenbagger-Report.de – Kupfer hält sich auf hohem Niveau und Experten erwarten mit dem zunehmendem Elektrifizierungsprogramm weltweit, einen langanhaltenden Kupferboom.

Nachdem die Kupferaktie Max Resource (WKN: A2PT41 – ISIN: CA57772U3073 – Symbol: MXR Börsen: Frankfurt und Toronto), an der Rohstoffmilliardär Eric Sprott mit rund 10% beteiligt ist, sein Kupferschiefervorkommen mit erheblichen Silbervorkommen in Kolumbien bestätigen konnte, geht es nun in die nächste Phase.

Laut geophysischen Untersuchungen und der Auswertung von historischen Bohrkernen reichen die Kupferschichten auf den untersuchten Projekten bis mindestens 400 Metern Tiefe. Der Durchbruch ist damit gelungen.